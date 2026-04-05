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Paseo acaba en tragedia: ataque de abejas deja un muerto y cinco heridos en Chiclayo

Los afectados fueron atendidos por equipos de rescate. Entre ellos hay tres menores de edad, y están siendo tratados por múltiples picaduras.

Un ataque de abejas en Lambayeque dejó un fallecido y cinco heridos. La víctima, Jorge Vásquez Castro, cayó 90 metros mientras intentaba escapar del enjambre.
Un ataque de abejas en Lambayeque dejó un fallecido y cinco heridos. La víctima, Jorge Vásquez Castro, cayó 90 metros mientras intentaba escapar del enjambre. | composición LR

Un trágico ataque de abejas dejó una persona fallecida y otras cinco heridas en la región Lambayeque, luego de que un grupo fue sorprendido por un enjambre mientras realizaba un paseo en el cerro de Pátapo, en la ciudad de Chiclayo.

La víctima fue identificada como Jorge Vásquez Castro, de 45 años, quien murió tras caer desde una altura aproximada de 90 metros en medio del pánico generado por el ataque.

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Víctimas se recuperan

Según familiares, el grupo se encontraba recorriendo la zona cuando las abejas los rodearon repentinamente, desatando una situación de desesperación.

Efectivos de la Policía y equipos de rescate acudieron al lugar para auxiliar a los afectados. Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fueron rescatadas y trasladadas a un centro de salud cercano, donde vienen siendo atendidas por múltiples picaduras.

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¿Qué ocurrió en Lambayeque?

El cuerpo de la víctima fue recuperado horas después y llevado a la morgue de Chiclayo. Las autoridades no han precisado qué provocó la agresividad del enjambre, mientras continúan las diligencias en la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones cuando visiten zonas agrestes para evitar hechos similares.

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