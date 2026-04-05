El extranjero se negó a declarar sobre la presencia del cannabis en su vehículo. | Foto: composición LR/ Latina

El extranjero se negó a declarar sobre la presencia del cannabis en su vehículo. | Foto: composición LR/ Latina

La madrugada del 1 de abril, en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Aguas Verdes, en Tumbes, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un ciudadano ecuatoriano que trasladaba más de media tonelada de marihuana en un vehículo de carga pesada, tras detectar irregularidades y alteraciones en la estructura del camión. El operativo se realizó durante una inspección de rutina a un tráiler que había ingresado desde Huaquillas, Ecuador, como parte de los controles fronterizos en la zona.

El conductor, Ángel Bolívar Pinto Rosero, de 33 años, fue detenido por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas. Las primeras indagaciones señalan que la sustancia ilegal tenía como destino el mercado chileno.

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Incautan 700 kg de marihuana valorizados en más de S/1 millón

Las autoridades incautaron un total de 590 paquetes tipo ladrillo, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, distribuidos en diferentes compartimentos del vehículo. Los bloques estaban envueltos en plástico oscuro y presentaban distintivos gráficos. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de cannabis, con un peso total que superó los 700 kilogramos y un valor que superaría el millón de soles.

Cargamento ilícito habría salido de Colombia

De acuerdo con el jefe de la región policial de Tumbes, el general Luis Pacheco, el cargamento tendría como origen Colombia y su destino final sería Chile. Asimismo, precisó que las organizaciones criminales suelen utilizar el territorio peruano como zona de tránsito para este tipo de mercancía ilícita.

“La droga en esta cantidad va hacia Chile. Las organizaciones traen droga de Colombia y utilizan el Perú como zona de paso”, mencionó a Latina Noticias.

El ciudadano ecuatoriano permaneció en silencio ante la imposibilidad de explicar la presencia del cannabis en su unidad de transporte. La mercadería será enviada al Ministerio Público para su uso como prueba en el proceso legal.