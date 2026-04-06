Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

López Chau estuvo en Cusco con un mitin en la Plaza Santiago y ayer viajó a Ayavirí (Puno) en caravana. Foto: Ahora Nación/Facebook

López Chau estuvo en Cusco con un mitin en la Plaza Santiago y ayer viajó a Ayavirí (Puno) en caravana. Foto: Ahora Nación/Facebook

Hasta las 11.59 p. m. del jueves 9 de abril los partidos políticos tienen oportunidad de realizar sus actividades de cierre de campaña. En vísperas de ello, y con el conteo final cerca de elecciones generales, los candidatos presidenciales ya realizan sus actos de clausura en Lima y provincias.

Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, José Luna, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez, Alfonso López Chau, Jorge Nieto, Mario Vizcarra y Carlos Álvarez, han iniciado su cierre de campaña en provincia y la fecha central será en Lima. César Acuña y Yonhy Lescano clausurarán en provincia.

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Ahora Nación

La ruta de cierre de campaña de Alfonso López Chau inició en provincia. Así estuvo en Cusco con un mitín en la Plaza Santiago y ayer viajó a Ayavirí (Puno) en caravana.

Su actividad continuó con un discurso frente a cientos de personas con banderas del partido. Allí anunció libertad para los presos políticos, que participaron en las manifestaciones sociales contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte de diciembre de 2022 y enero-febrero 2023.

“Propondremos la forma de que esos jóvenes sean indultados y también el presidente Castillo”, exclamó, frente a la ovación de sus seguidores.

“El 5 de abril de 1992 el fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura. Pero su legado sigue hasta hoy. El fujimorismo ahora tiene tres partidos que lo secundan y amenaza con pasar a segunda vuelta”, señaló el candidato en sus redes sociales.

Siguiendo esa línea, resaltó las luchas sociales emprendidas por los ciudadanos de Puno. “Durante años ustedes han peleado, han levantado sus escudos y su dignidad. No entiendo cómo la clase política peruana no ha podido ver lo que es evidente. Que hay una energía social acumulada en los pueblos y eso es oro en polvo”, exclamó.

Se comprometió a potenciar la agricultura familiar colocando 300 mil reservorios y mil voluntarios agrícolas en todo el país, especialmente en Puno. Además, brindar tractores para los empresarios agrícolas y una carretera de doble vía de Ilave a Tacna.

Un día antes, el sábado 4, señaló en Cusco que derogará las leyes pro crimen y señaló al Fujimorismo como el “verdadero terror”. “El terror está en las secuelas del fujimorismo, la verdadera terrorista es la señora Fujimori. Eso es lo que tenemos que combatir, no lo olvidemos”, manifestó.

La fecha central de su cierre de campaña será el jueves en la plaza Dos de Mayo en Lima.

Dos días antes, el martes 6, el candidato estará en la ciudad de Trujillo (La Libertad). Ante la prensa, declaró que esta campaña es una cruzada entre el bien y el mal, entre la esperanza y las mafias que controlan el Congreso desde el gobierno.

Juntos por el Perú

En Lima, el miércoles 8, será el cierre de campaña de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Días antes se presentó en Arequipa y Piura como parte de la ruta Castillista que emprendió teniendo como referencia al expresidente Pedro Castillo. En Piura, Antauro Humala, acompañó al candidato y confirmando su respaldo. En su mitín en Piura, utilizando el sombrero y apelando a la figura de Pedro Castillo, reiteró que “liberará” al expresidente.

“Las trabajadoras del hogar van a recibir un sueldo mínimo del gobierno”, señaló como parte de sus propuestas.

Fuerza Popular

Fuerza Popular El partido de Keiko Fujimori cerrará su campaña en Villa el Salvador el jueves 9. El domingo último, realizó un mitín en la región de San Martín.

“Quiero pedirles que me ayuden inscribiéndose como personeros. Hagamos este último tramo con mucha ilusión, con mucha alegría”, declaró desde la provincia de Lamas, ante sus seguidores.

Renovación Popular

López Aliaga estuvo el sábado 4 en Pachacámac tras su accidentado paso por Andahuaylas (Apurímac), donde le arrojaron huevos, botellas de plástico y tomates.

El domingo 5 se presentó en Chulucanas (Piura) para un cierre de campaña. El jueves tendrá su actividad central en la avenida La Peruanidad, en el distrito de Jesús María en Lima.

Durante su mitin en Piura, el candidato insistió en su propuesta de reducción de ministerios. Además, adelantó que se opondrá a los resultados del 12 de abril si no son positivos a su interés y dijo sin prueba alguna que “está en marcha un fraude electoral”.

País para Todos

Carlos Álvarez del partido País para Todos cerrará su campaña el jueves 9 de abril en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Días previos visitará algunas regiones del norte como Piura y Cajamarca. A inicios de abril estuvo también en la ciudad de Chiclayo.

“En el debate hemos presentado propuestas aterrizadas. No hemos caído en las puyas, esa no es mi filosofía. Las encuestas son las encuestas. Vamos a esperar con calma al 12 de abril. Cajamarca es una gran región que requiere apoyo para potenciarse”, dijo Álvarez a la prensa en Cajamarca.

Además, insistió en su principal propuesta de gobierno, pena de muerte para los criminales. Durante su presentación agradeció a los ronderos por regalarle un poncho y un machete. En ese contexto, resaltó el impulso que se dará a los ronderos durante su eventual gobierno como aliados para combatir la inseguridad.

Semana clave

Jorge Nieto del partido Buen Gobierno cerrará su campaña el jueves 9 de abril en Lima. La primera semana de abril estuvo en Ica, Arequipa, Puno y Cusco.

Mario Vizcarra de Perú Primero programó un cierre de campaña el domingo 5 en la plaza Túpac Amaru en Wanchaq, Cusco. Luego, el miércoles 5 cerrará su campaña en Breña, Lima, junto a las bandas Alma Bella y Son Tentación.

El partido de José Luna Gálvez inició su ciclo de cierre de campaña el último sábado 4 de abril en la provincia de Chanchamayo (Junín). Los siguientes días recorrerá otras regiones de la selva central y, finalmente, el cierre oficial de campaña se realizará en San Juan de Lurigancho (Lima).

En su visita a Chanchamayo, Luna Gálvez se presentó junto a Fernando Orihuela, ex gobernador regional de Junín y que busca la reelección.

También estuvo presente el exabogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, quien postula al Senado. Durante su presentación, Luna resaltó a Podemos como un “partido provinciano” y prometió que, si Fernando Orihuela resultaba gobernador, culminarían la carretera central “sí o sí”. “Yo soy de Huancavelica, qué más compromiso de sangre tenemos”, dijo.

En sus redes sociales resaltaron que 20 mil personas asistieron a la actividad que consistió en una caminata por la La Merced.

Wolfgang Groso también clausurará su campaña en Lima. El último domingo estuvo en Villa el Salvador y Chorrillos. Días antes, se presentó en El Agustino.

Por su parte, el candidato del APRA, Enrique Valderrama, finalizará su campaña en el óvalo de la avenida Venezuela en el distrito de Breña (Lima) el jueves 9 de abril a las 4.00 p. m.

Yonhy Lescano de Cooperación Popular hará lo propio el lunes 6 de abril en Puno. Adicionalmente, ha programado participar en actividades políticas el 2 y el 4 de abril en Ayacucho y San Martín, respectivamente.

Días antes, Lescano estuvo en Tarapoto (San Martín) Ayacucho y Cusco. En Tarapoto mencionó que se solicitará el apoyo de las rondas campesinas, comité de autodefensa y las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad.

JNE recuerda que los partido pueden cerrar su campaña hasta el jueves 9 de abril

Luis Ramos, vocero del JNE, precisó que los eventos de cierre de campaña de los partidos políticos solo podrán realizarse hasta las 11.59 p. m. del jueves 9 de abril. Pasado este plazo, las agrupaciones no podrán efectuar actos proselitistas públicos en cumplimiento con lo estipulado por la Ley Orgánica de Elecciones.

A partir de las 00.00 horas del sábado 11 de abril, quedará suspendida toda forma de propaganda electoral en el territorio nacional. Esta medida incluye la publicidad en paneles, medios de comunicación y plataformas digitales, permitiendo un periodo de reflexión para la ciudadanía antes del sufragio.

Sumado a esto, el organismo electoral estableció que después del domingo 5 , las encuestadoras y medios de comunicación están impedidos de emitir encuestas ni sus resultados a fin de evitar condicionar el voto del elector. Quienes incumplan esta norma serán sancionados con multas que van de las 10 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, entre 55 mil y 550 mil soles.