HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

La región alberga el 45% de los recursos hídricos del mundo con una reserva de 30.000 km³ de agua vital y clave ante el cambio climático.

La calidad de la reserva sudamericana sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano.
La calidad de la reserva sudamericana sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano. | Composición LR/AFP/ChatGPT

América Latina posee una riqueza hídrica excepcional al albergar el 45% de las reservas renovables de agua dulce del mundo. Dentro de este patrimonio destaca el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), una formación geológica compartida por cuatro países de la región, incluida Argentina, que almacena cerca de 30.000 km³ de líquido vital. Esta estructura representa la tercera reserva subterránea más extensa del planeta y constituye un activo estratégico ante el cambio climático.

La calidad del recurso en el SAG sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano, agrícola e industrial en las naciones del Cono Sur. Instituciones como la OMS y la FAO subrayan la trascendencia de estos sistemas para garantizar el acceso al recurso en zonas de alta vulnerabilidad. La gestión sostenible de dicho tesoro bajo el suelo resulta crucial, pues su distribución es cada vez más desigual en el escenario actual.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

lr.pe

Los cuatro países de América Latina con más recursos hídricos

Estas naciones son fundamentales tanto a nivel regional como global.

  • Brasil: con el mayor volumen de agua en la región, debido a la cuenca del río Amazonas.
  • Argentina: posee una importante porción que abastece tanto a zonas urbanas como rurales, y cuenta con sistemas fluviales significativos como el río Paraná.
  • Paraguay: aunque con menos cantidad, depende en gran medida de este sistema subterráneo, además de contar con ríos que contribuyen a su riqueza hídrica.
  • Uruguay: pese a que su extensión acuífera es menor, el país aprovecha las reservas para su consumo humano y riego.
La nación brasileña lidera el top de reservas de agua en la región latinoamericana y a nivel global. Foto: CDN

La nación brasileña lidera el top de reservas de agua en la región latinoamericana y a nivel global. Foto: CDN

PUEDES VER: Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

lr.pe

¿Cuál es el top cinco de las mayores reservas de agua del mundo?

Brasil encabeza la lista global. Este sistema fluvial, en conjunto con sus tributarios, aporta cerca del 12% del total de agua dulce renovable del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Rusia asegura la segunda posición mediante el lago Baikal, la masa lacustre más profunda y voluminosa de la Tierra.

Por su parte, Canadá destaca por la abundancia de depósitos en Norteamérica, en el tercer puesto, donde sobresalen los Grandes Lagos. Finalmente, China y Estados Unidos completan este grupo selecto de potencias hídricas debido a la magnitud de vertientes como el río Yangtsé, de acuerdo al reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

PUEDES VER: Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

lr.pe

Otras zonas privilegiadas

Aparte de los países mencionados, existen otros lugares con vastas reservas de agua dulce.

  • India: con el río Ganges y el acuífero Indo-Gangético, que abastece a millones de personas.
  • Indonesia: Gracias a sus numerosas cuencas fluviales y un alto índice de precipitaciones anuales.
  • Venezuela: El río Orinoco y sus afluentes contribuyen a una notable cantidad de agua dulce.
  • Congo (República Democrática del Congo): El río Congo, junto a sus afluentes, es otro gran recurso hídrico para la región.
  • Australia: Aunque enfrenta desafíos por la sequía, tiene importantes reservas subterráneas en la región de los acuíferos de Artesia (UN Water, 2021).
Notas relacionadas
Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

Un desgaste acelerado en la Antártida: se pierde hielo equivalente a casi 2 veces el tamaño del Lago Titicaca que alarma en la Tierra

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sede del Partido Comunista en Cuba es incendiado durante protestas que registraron un herido de bala

Sede del Partido Comunista en Cuba es incendiado durante protestas que registraron un herido de bala

LEER MÁS
La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Una joya que crece bajo el mar: el volcán submarino de casi 4.000 metros, menos que el Misti de Perú, y pronto se convertiría en isla

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Mundo

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro está estable, aunque sufre una grave disfunción renal

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza es la nueva decana del CAL tras vencer a Humberto Abanto

Delia Espinoza es la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025