La calidad de la reserva sudamericana sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano. | Composición LR/AFP/ChatGPT

La calidad de la reserva sudamericana sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano. | Composición LR/AFP/ChatGPT

América Latina posee una riqueza hídrica excepcional al albergar el 45% de las reservas renovables de agua dulce del mundo. Dentro de este patrimonio destaca el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), una formación geológica compartida por cuatro países de la región, incluida Argentina, que almacena cerca de 30.000 km³ de líquido vital. Esta estructura representa la tercera reserva subterránea más extensa del planeta y constituye un activo estratégico ante el cambio climático.

La calidad del recurso en el SAG sobresale por su escasa salinidad, hecho que facilita el abastecimiento urbano, agrícola e industrial en las naciones del Cono Sur. Instituciones como la OMS y la FAO subrayan la trascendencia de estos sistemas para garantizar el acceso al recurso en zonas de alta vulnerabilidad. La gestión sostenible de dicho tesoro bajo el suelo resulta crucial, pues su distribución es cada vez más desigual en el escenario actual.

TE RECOMENDAMOS CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los cuatro países de América Latina con más recursos hídricos

Estas naciones son fundamentales tanto a nivel regional como global.

Brasil : con el mayor volumen de agua en la región, debido a la cuenca del río Amazonas.

: con el mayor volumen de agua en la región, debido a la cuenca del río Amazonas. Argentina : posee una importante porción que abastece tanto a zonas urbanas como rurales, y cuenta con sistemas fluviales significativos como el río Paraná.

: posee una importante porción que abastece tanto a zonas urbanas como rurales, y cuenta con sistemas fluviales significativos como el río Paraná. Paraguay : aunque con menos cantidad, depende en gran medida de este sistema subterráneo, además de contar con ríos que contribuyen a su riqueza hídrica.

: aunque con menos cantidad, depende en gran medida de este sistema subterráneo, además de contar con ríos que contribuyen a su riqueza hídrica. Uruguay: pese a que su extensión acuífera es menor, el país aprovecha las reservas para su consumo humano y riego.

La nación brasileña lidera el top de reservas de agua en la región latinoamericana y a nivel global. Foto: CDN

¿Cuál es el top cinco de las mayores reservas de agua del mundo?

Brasil encabeza la lista global. Este sistema fluvial, en conjunto con sus tributarios, aporta cerca del 12% del total de agua dulce renovable del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Rusia asegura la segunda posición mediante el lago Baikal, la masa lacustre más profunda y voluminosa de la Tierra.

Por su parte, Canadá destaca por la abundancia de depósitos en Norteamérica, en el tercer puesto, donde sobresalen los Grandes Lagos. Finalmente, China y Estados Unidos completan este grupo selecto de potencias hídricas debido a la magnitud de vertientes como el río Yangtsé, de acuerdo al reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Otras zonas privilegiadas

Aparte de los países mencionados, existen otros lugares con vastas reservas de agua dulce.