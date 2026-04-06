Astronautas de Artemis II inician histórico sobrevuelo que les permitirá tener inéditas vistas de la Luna

La misión Artemis II de la NASA ha ingresado en la esfera de influencia lunar, marcando el inicio de su esperado sobrevuelo que ofrece vistas inéditas de la Luna. Foto: composición LR/AFP

La misión Artemis II de la NASA ha ingresado en la esfera de influencia lunar, marcando el inicio de su esperado sobrevuelo que ofrece vistas inéditas de la Luna. Foto: composición LR/AFP

La misión Artemis II de la NASA alcanzó un hito sin precedentes al convertirse en el vuelo tripulado que más se ha alejado de la Tierra. La nave Orion superó el récord de la misión Apolo 13 al rebasar los 400.171 kilómetros y proyecta alcanzar más de 406.000 km durante su trayectoria alrededor de la Luna.

Este avance ocurre mientras la tripulación se prepara para un sobrevuelo lunar que permitirá más de seis horas de observaciones científicas. A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes analizarán la superficie antes de iniciar el regreso. La misión ingresó a la esfera de influencia del satélite y ejecutará el primer sobrevuelo tripulado desde 1972.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Foto: NASA

La cara oculta de la Luna revela sus secretos por primera vez a ojos humanos

Durante el acercamiento, la tripulación logró observar la cara oculta del satélite, una región que permanece fuera de la vista desde la Tierra. “Fue absolutamente espectacular”, afirmó Christina Koch en una transmisión en directo.

Las observaciones incluyen detalles de cráteres, flujos de lava antiguos y variaciones en la superficie lunar que no habían sido descritas por exploradores humanos. La Cuenca Orientale, con cerca de 965 kilómetros de diámetro, representa una zona clave para comprender la transición entre la región visible y la oculta.

La misión también permitirá analizar variaciones en su composición. Según la científica Kelsey Young, la cara cercana presenta signos de vulcanismo antiguo y una corteza más delgada, mientras que el lado opuesto muestra elevaciones mayores y menos actividad volcánica. Estas divergencias podrían ofrecer pistas sobre la evolución del cuerpo celeste.

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Las diferencias clave entre Apolo y Artemis

El enfoque de Artemis II contrasta con los históricos vuelos Apolo, que orbitaban a unos 112 kilómetros de la superficie. En esta ocasión, se mantendrá a más de 4.000 millas, lo que concedería una visión completa del disco lunar, incluidos los polos.

La estrategia responde a objetivos distintos. Las misiones Apolo priorizaron zonas iluminadas con el fin de facilitar el alunizaje, mientras que el programa actual busca ampliar el conocimiento global del satélite. “Cuando se lanzaron las misiones Apolo, se priorizó la cara visible porque ahí aterrizaron”, explicó Kelsey Young durante una conferencia.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó que una de las principales preferencias radica en evaluar su desempeño. “Vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial. Es lo que más nos interesa en términos de datos”, declaró en CNN. Esta información será clave en futuras misiones que contemplan establecer una base.

Astronautas usarán cámaras y observación directa para estudiar geología lunar

La tripulación empleará tres cámaras de alta precisión que registrarán características como cuencas de impacto y flujos de lava. Además, realizarán descripciones en tiempo real al equipo científico en Houston, lo que enriquecerá las observaciones científicas.

El entrenamiento incluyó formación en geología lunar y ejercicios de fotometría, técnica que analiza la luz sobre la superficie. Este enfoque posibilitará identificar variaciones de color y textura. “Incluso desde grandes distancias, el ojo humano puede percibir detalles importantes”, señaló Judd Frieling, director encargado del ascenso.

Los astronautas también evaluaron el pilotaje manual y ajustaron su plan de observación antes del vuelo. Durante unas cinco horas, examinarán distintas regiones bajo condiciones de iluminación variables, lo que facilitará comparaciones que otras misiones tardarían más tiempo en obtener.

El comandante Reid Wiseman destacó el impacto personal de la expedición. “Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia”, dijo tras comunicarse con sus hijas.