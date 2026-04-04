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Asesinan a turista paraguaya que visitaba Cusco durante Semana Santa: presunto autor está prófugo

El ataque ocurrió dentro de un hospedaje cercano al terminal terrestre de Cusco. Cámaras captaron la fuga del presunto homicida, que disparó incluso contra la puerta antes de escapar.

Policía investiga móvil del crimen de turista en Cusco
Policía investiga móvil del crimen de turista en Cusco | Cortesía

La noche del Viernes Santo, un hecho violento conmocionó a la ciudad del Cusco. Un sujeto armado asesinó a una turista de nacionalidad paraguaya en el interior de un hospedaje ubicado a pocos metros del terminal terrestre. Las cámaras de seguridad registraron la huida del presunto responsable.

Alrededor de las 8.30 p. m., tres disparos interrumpieron la tranquilidad de los huéspedes del hostal Rodrigo’s, situado en la avenida Costanera, en el distrito de Wanchaq. El ataque dejó como víctima a Deysi G.M. (30), quien fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Huida registrada en cámaras

Las imágenes de seguridad del establecimiento captaron el momento en que el presunto autor abandonó el lugar. Antes de escapar, efectuó disparos contra la puerta de vidrio del hospedaje y luego salió a la calle.

El sujeto, vestido de negro y con el rostro cubierto por una capucha, intentó abordar un vehículo; sin embargo, finalmente huyó a pie.

Hasta el cierre de este informe, la Policía Nacional del Perú no ha precisado el móvil del crimen, aunque confirmó que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se han desplegado operativos para ubicar y capturar al presunto responsable, cuya fuga quedó registrada en las cámaras de videovigilancia. El hecho ha generado consternación en la población cusqueña.

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