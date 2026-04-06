Reanudan el servicio del tren Machu Picchu–Hidroeléctrica tras huaico que dañó la vía férrea

El servicio ferroviario en la ruta Machu Picchu Pueblo – Hidroeléctrica en Cusco se reanudará este lunes 6 de abril, luego de que concluyeran los trabajos de rehabilitación tras el huaico que afectó la vía férrea hace una semana.

La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la infraestructura, informó que las operaciones se restablecerán siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En la misma línea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó que la reactivación del servicio se dará en las próximas horas.

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Vía fue destruida por huaico en el sector Mandor

El tramo afectado se ubica a la altura del kilómetro 115, en la zona de Mandor, donde el pasado 30 de marzo un aluvión de lodo y piedras arrasó tanto el camino peatonal como la vía férrea, incluso desplazando rieles hasta el río Vilcanota.

Este evento, provocado por intensas lluvias, obligó a la suspensión total del servicio ferroviario entre Hidroeléctrica y Machu Picchu, afectando el traslado de turistas y operadores.

Trabajos concluidos y operación sujeta al clima

Tras el desastre, personal de Ferrocarril Trasandino, con apoyo de la Municipalidad de Machu Picchu, ejecutó labores de remoción de escombros, encauzamiento del riachuelo Mandor y reposición de rieles en la plataforma ferroviaria.

Según informó PeruRail S.A., operador de la ruta suroriente, los trabajos culminaron el domingo 5 de abril, por lo que la reanudación del servicio dependerá de que no se registren nuevas precipitaciones que comprometan la seguridad del tramo.

La empresa comunicó la medida a pasajeros, agencias de viaje y operadores turísticos, ante la expectativa de retomar el flujo habitual hacia la maravilla del mundo.

