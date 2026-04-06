HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Salvador del Solar en vivo: política, Congreso y Elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Reanudan el servicio del tren Machu Picchu–Hidroeléctrica tras huaico que dañó la vía férrea

El servicio ferroviario entre Machu Picchu Pueblo y Hidroeléctrica se reanudará el lunes 6 de abril, tras concluir trabajos de rehabilitación por el huaico que afectó la vía.

Ferrocarril Trasandino anuncia restablecimiento de operaciones tras trabajos de rehabilitación
Ferrocarril Trasandino anuncia restablecimiento de operaciones tras trabajos de rehabilitación | Andina

El servicio ferroviario en la ruta Machu Picchu Pueblo – Hidroeléctrica en Cusco se reanudará este lunes 6 de abril, luego de que concluyeran los trabajos de rehabilitación tras el huaico que afectó la vía férrea hace una semana.

La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la infraestructura, informó que las operaciones se restablecerán siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En la misma línea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó que la reactivación del servicio se dará en las próximas horas.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Vía fue destruida por huaico en el sector Mandor

El tramo afectado se ubica a la altura del kilómetro 115, en la zona de Mandor, donde el pasado 30 de marzo un aluvión de lodo y piedras arrasó tanto el camino peatonal como la vía férrea, incluso desplazando rieles hasta el río Vilcanota.

Este evento, provocado por intensas lluvias, obligó a la suspensión total del servicio ferroviario entre Hidroeléctrica y Machu Picchu, afectando el traslado de turistas y operadores.

Trabajos concluidos y operación sujeta al clima

Tras el desastre, personal de Ferrocarril Trasandino, con apoyo de la Municipalidad de Machu Picchu, ejecutó labores de remoción de escombros, encauzamiento del riachuelo Mandor y reposición de rieles en la plataforma ferroviaria.

Según informó PeruRail S.A., operador de la ruta suroriente, los trabajos culminaron el domingo 5 de abril, por lo que la reanudación del servicio dependerá de que no se registren nuevas precipitaciones que comprometan la seguridad del tramo.

La empresa comunicó la medida a pasajeros, agencias de viaje y operadores turísticos, ante la expectativa de retomar el flujo habitual hacia la maravilla del mundo.

Notas relacionadas
Pablito Riccharte, el niño de 8 años que guio a Hiram Bingham a la ciudad perdida de Machu Picchu

Pablito Riccharte, el niño de 8 años que guio a Hiram Bingham a la ciudad perdida de Machu Picchu

LEER MÁS
¿Por qué Machu Picchu fue construido en una falla tectónica?

¿Por qué Machu Picchu fue construido en una falla tectónica?

LEER MÁS
¿Quien descubrió Macchu Picchu 9 años antes de Hiram Bingham?

¿Quien descubrió Macchu Picchu 9 años antes de Hiram Bingham?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

LEER MÁS
Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

LEER MÁS
¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

LEER MÁS
Trata de personas por delivery: cae organización criminal que captaba escolares por redes sociales en Lima

Trata de personas por delivery: cae organización criminal que captaba escolares por redes sociales en Lima

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La misión Artemis II realiza sobrevuelo histórico EN VIVO: 4 astronautas de la NASA están en la cara oculta de la Luna

Ingenieros chinos asombran al crear un submarino que se sumerge a 300 metros en el mar durante 12 horas y es apto para turistas

Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

Sociedad

Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

Trata de personas por delivery: cae organización criminal que captaba escolares por redes sociales en Lima

Pareja denuncia a veterinaria de VES por muerte de su mascota tras presunta mala praxis en esterilización

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética evaluará la suspensión de denuncias contra José María Balcázar

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025