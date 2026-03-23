El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo. | Foto: composición LR/ Andina / Jazmín Ceras

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo. | Foto: composición LR/ Andina / Jazmín Ceras

Con disciplina, talento y muchas horas de estudio, un joven de apenas 18 años logró convertir su esfuerzo en un orgullo para el Perú. Sebastián Lozada Gálvez, apasionado por las matemáticas, no solo sumó quince medallas en competencias internacionales, sino que ahora alcanzó uno de sus mayores sueños: obtener una beca completa para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, una de las universidades más reconocidas del mundo.

Realizar grandes recorridos que incluían tomar hasta tres buses para desplazarse desde Villa El Salvador (VES) hasta el distrito de Jesús María, donde se encontraba su centro de estudios Saco Oliveros, realmente valió la pena, ya que cada trayecto fue parte del camino que hoy lo lleva a alcanzar uno de sus mayores objetivos.

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Medalla de bronce en Olimpiada Internacional de Matemática en Japón

La conexión de Sebastián con los números no surgió durante la época escolar, sino mucho antes, y su hermana tuvo una especial influencia. Al verla resolviendo ejercicios, despertó en él una inquietud que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en algo más serio. Con el paso del tiempo, ese interés dejó de ser momentáneo y se transformó en el camino que decidió seguir. “La matemática es lo que más me apasiona y donde he sentido que soy capaz”, expresó.

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El 2023 fue el inicio de un camino que ha empezado a dar frutos, ya que participó en la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), en Japón, donde obtuvo la medalla de bronce. Ese resultado marcó un punto de quiebre y elevó sus expectativas de cara a nuevos retos. Un año después, en el Reino Unido, dio un paso más al alcanzar la presea de plata. La meta quedó aún más cerca y, en 2025, en Australia, consiguió el galardón de oro, con lo que concretó el objetivo que se había trazado desde muy joven.

A su trayectoria se suman más de quince condecoraciones obtenidas en certámenes internacionales, con participaciones en competencias realizadas en países como Rusia, China, Bolivia, Argentina y Uruguay, donde logró destacar frente a delegaciones de distintos continentes.

En el ámbito nacional, también alcanzó resultados sobresalientes al coronarse tricampeón de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM) entre 2021 y 2023, certamen que se desarrolla cada año bajo la organización del Ministerio de Educación junto con la Sociedad Peruana de Matemática.

Así como Sebastián, otros seis estudiantes, entre los que figuran Christian Altamirano, Raúl Alcántara, Daniel Benavides, Ángelo Farfán, Angie Alcántara y Mónica Martínez, lograron ingresar a esta institución educativa de nivel mundial.

Sebastián comparte sus conocimientos con escolares de escasos recursos

Su recorrido no se limita a las competencias. También incluye espacios en los que comparte lo aprendido. Forma parte de Ecoinstructores, iniciativa que acerca la enseñanza a escolares con menos recursos, y ha impulsado un proyecto académico orientado a preparar talentos jóvenes para desafíos internacionales. En esa línea, considera que el conocimiento puede abrir puertas y generar nuevas posibilidades. “A futuro planeo volver al Perú para impulsar la formación de jóvenes con alto potencial matemático y ampliar su acceso a oportunidades académicas”, indicó.

Con gran orgullo, sus padres elogian el esfuerzo de Sebastián para llegar hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Foto: Andina

Su historia familiar también explica parte de ese camino. Creció en un entorno en el que el trabajo diario marcó el ritmo, con un padre dedicado a la carpintería y una madre presente tanto en casa como en el taller. Desde ahí fue construyendo sus metas con disciplina. Ahora se alista para iniciar una etapa en el MIT, con la intención de seguir formándose y, más adelante, aportar al desarrollo de nuevos talentos en el país.

¿Qué es el MIT y por qué es considerada una de las mejores universidades del mundo?

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) es una universidad privada ubicada en Cambridge, reconocida a nivel global por su excelencia académica. Diversos rankings internacionales la han posicionado como una de las instituciones más prestigiosas del mundo e, incluso, ha ocupado durante 10 años consecutivos el primer lugar en la clasificación QS. Su enfoque se centra en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, lo que la convierte en un referente en Ciencia e Ingeniería.

La institución está conformada por cinco escuelas y una facultad especializada:

• Ciencia e Ingeniería

• Arquitectura y Planeamiento

• Administración (Sloan)

• Humanidades

• Artes y Ciencias Sociales

• Facultad de Ciencias de la Salud y Tecnología Whitaker



En conjunto, reúne 32 departamentos académicos y mantiene un sistema de admisión altamente exigente, considerado por The Atlantic Monthly entre los más selectivos del territorio norteamericano.