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Investigadores chinos desarrollaron y probaron en tierra un prototipo de reactor nuclear espacial enfriado por litio, diseñado para generar energía o servir como propulsión en futuras naves espaciales. Este sistema de fisión nuclear de alta potencia, del orden de megavatios, representa uno de los avances más importantes en la investigación de propulsión nuclear espacial en China.

El reactor utiliza litio líquido como refrigerante, una elección que permite manejar temperaturas extremadamente altas y mantener la estabilidad del sistema, a la vez que reduce el peso y el volumen en comparación con otros métodos de enfriamiento. Su diseño es compacto para el lanzamiento y puede desplegarse en el espacio, alcanzando dimensiones cercanas a un edificio de 20 pisos.

Según explicó el medio South China Morning Post, las pruebas de este prototipo, desarrollado por la Academia China de Ciencias junto con varias universidades e institutos de investigación, confirmaron que el reactor puede generar energía continua y de alta potencia.

China plantea aplicaciones futuras

Aunque todavía no ha sido lanzado al espacio, este reactor tiene aplicaciones potenciales tanto para propulsión nuclear como para generación eléctrica a bordo de naves o hábitats espaciales.

Los investigadores prevén que la tecnología pueda utilizarse en misiones interplanetarias, como viajes a Marte, bases lunares o exploración de asteroides, donde los sistemas de energía convencionales presentan limitaciones significativas.

En el contexto de la propulsión, la energía del reactor podría alimentar motores de propulsión nuclear térmica o sistemas eléctricos de alta eficiencia, lo que permitiría viajes más rápidos y económicos que los cohetes químicos tradicionales.

¿Cómo compite con SpaceX, la NASA y Rusia?

El prototipo chino se encuentra en fase experimental, con pruebas de laboratorio exitosas, pero sin vuelos espaciales hasta la fecha. Su potencia de aproximadamente 1,5 megavatios lo coloca en un rango superior al de otros reactores nucleares espaciales en desarrollo en países como Estados Unidos y Rusia.

Este proyecto se enmarca en la carrera global por la propulsión nuclear espacial, en la que países como EE. UU. desarrollan motores de propulsión nuclear térmica (NTP) y sistemas de propulsión nuclear eléctrica (NEP). La innovación china reside en combinar alta potencia, un sistema compacto y refrigeración por litio, lo que ofrece ventajas potenciales en eficiencia y seguridad térmica.