Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

El Domingo de Resurrección, en el centro de Ica, la imagen del Cristo Resucitado se quebró durante una procesión realizada en los alrededores de la Plaza de Armas, lo que generó momentos de preocupación entre los asistentes. El incidente ocurrió mientras la efigie era trasladada en andas por feligreses que participaban en la actividad religiosa, al pasar por la primera cuadra de la calle Lima.

Según imágenes difundidas en redes sociales, la imagen se partió a la altura de las piernas, lo que provocó la caída de la parte superior. A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas heridas, ya que la estructura no golpeó a quienes cargaban el anda.

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Desfile religioso se reanuda gracias a la acción de un ayudante

Durante varios minutos, la imagen permaneció inmóvil sobre la plataforma, lo que detuvo la continuidad de la procesión y generó expectación entre los asistentes, que observaban con atención cómo se desarrollaba la situación. Para no interrumpir el recorrido y evitar que el evento se detuviera por completo, uno de los ayudantes se quedó sobre la plataforma sosteniendo la imagen con gran esfuerzo.

Gracias a la coordinación y el esfuerzo de los ayudantes, la imagen pudo ser reanudada y el recorrido religioso continuó con normalidad, mientras los fieles aplaudían al ver que el desfile por Pascua de Resurrección seguía sin contratiempos. El hecho quedó registrado como un ejemplo del compromiso y la dedicación de quienes participan en la organización de este tipo de actividades religiosas.