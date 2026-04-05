Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Un trabajador de la ONPE falleció en Ilo tras sufrir un desvanecimiento repentino mientras realizaba su exposición técnica. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

Un trabajador de la ONPE falleció en Ilo tras sufrir un desvanecimiento repentino mientras realizaba su exposición técnica. | Foto: Andina/ONPE/Composición LR

Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) falleció la mañana del domingo 5 de abril de 2026 en la ciudad de Ilo, región Moquegua, mientras participaba en un simulacro del sistema de cómputo electoral. El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 a. m., en plena actividad oficial desarrollada en la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

La víctima fue identificada como Luis Alberto Díaz Sánchez, quien se desempeñaba como asistente de cómputo descentralizado. De acuerdo con la información oficial, el trabajador sufrió un desvanecimiento repentino durante la jornada, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de emergencia en el lugar.

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Comunicado de la ONPE sobre el fallecimiento de un asistente en Moquegua.

Trabajador realizaba exposición técnica cuando ocurrió la emergencia en sede electoral

El incidente se produjo mientras el trabajador brindaba una exposición técnica ante personeros y observadores, en el marco del simulacro electoral. Tras el desvanecimiento, el personal de la ODPE Ilo solicitó apoyo de un efectivo policial presente en la sede, así como del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Pese a la rápida intervención y a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia, se confirmó el fallecimiento en el lugar. La entidad electoral expresó su pesar por lo ocurrido y extendió condolencias a los familiares, compañeros y allegados del trabajador, destacando su trayectoria profesional y compromiso laboral.

Ministerio Público realiza diligencias tras fallecimiento en jornada electoral en Moquegua

Tras el deceso, representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Entre las acciones realizadas se dispuso el levantamiento del cuerpo y la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no descartan que la causa del fallecimiento esté relacionada con un problema de salud repentino, como un posible infarto. Las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar con precisión lo ocurrido durante la actividad electoral en la sede de la ODPE Ilo.

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