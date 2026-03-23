HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: todo lo que necesitas saber | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Según la Sutrán, el tránsito interrumpido ha dejado a 185 pasajeros y 43 mercancías paralizadas en la vía, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Paralización se registra entre los kilómetros 123 y 130.
Paralización se registra entre los kilómetros 123 y 130. | Foto: composición LR/Andina.

Desde las 5.00 p. m. del domingo 22 de marzo hasta este lunes 23, la Carretera Central permanece paralizada, entre los kilómetros 123 y 130, a la altura de Ticlio, debido a una intensa nevada que bloqueó la vía.

La fuerza de la precipitación obligó a la concesionaria Deviandes a cerrar el tránsito en la ruta, lo que provocó que cientos de vehículos queden varados en una extensa fila. Aunque la empresa operadora desplegó maquinaria pesada (cargadores frontales) para facilitar el paso de los automóviles, la congestión persistió debido a que varios conductores de unidades particulares invadieron el carril contrario, lo que generó una situación crítica que, incluso, impidió el avance de los equipos de limpieza.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Mafias de extorsión infiltran a choferes, cobradores y dirigentes en empresas de transportes

lr.pe

Buses interprovinciales y vehículos particulares atascados en Ticlio

De acuerdo con el último reporte de la autoridad, a las 5.00 a. m., los puntos más afectados se ubican en Morococha y Abra Anticona, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde numerosos viajeros permanecen varados, especialmente en buses de transporte interprovincial, en medio de un clima que oscila entre -7 °C y 9 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) confirmó a las 8.00 a. m., en su portal Alerta sobre el estado de las vías, que la zona continúa interrumpida. Además, reportó 185 pasajeros y 43 envíos detenidos en la ruta. En su mensaje difundido en redes sociales, la concesionaria recomienda a los conductores manejar con prudencia para evitar accidentes, debido a las condiciones del lugar.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nueva Carretera Central: empresa francesa seguirá a cargo de la asistencia técnica

Nueva Carretera Central: empresa francesa seguirá a cargo de la asistencia técnica

LEER MÁS
Adulto mayor muere atropellado por bus al cruzar la Carretera Central en Ate: vecinos exigen puente peatonal

Adulto mayor muere atropellado por bus al cruzar la Carretera Central en Ate: vecinos exigen puente peatonal

LEER MÁS
Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

LEER MÁS
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 22 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 22 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

Said Palao publica video junto a Alejandra Baigorria en divertido momento en la playa pese distanciamiento por ampay en Argentina

Mueren el piloto y copiloto del avión que chocó contra un vehículo de bomberos en aeropuerto de Nueva York: reportan más de 40 heridos

Sociedad

Choferes capturan a presuntos extorsionadores, quienes amenazaron a conductor dentro de combi en Ventanilla

Viaje termina en tragedia: nueve fallecidos y 15 heridos tras despiste de van que viajaba al nevado Rajuntay

Temblor HOY, 23 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Quiénes participan en el debate presidencial 2026: candidatos, formas y temas de la primera jornada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025