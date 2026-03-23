Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Desde las 5.00 p. m. del domingo 22 de marzo hasta este lunes 23, la Carretera Central permanece paralizada, entre los kilómetros 123 y 130, a la altura de Ticlio, debido a una intensa nevada que bloqueó la vía.

La fuerza de la precipitación obligó a la concesionaria Deviandes a cerrar el tránsito en la ruta, lo que provocó que cientos de vehículos queden varados en una extensa fila. Aunque la empresa operadora desplegó maquinaria pesada (cargadores frontales) para facilitar el paso de los automóviles, la congestión persistió debido a que varios conductores de unidades particulares invadieron el carril contrario, lo que generó una situación crítica que, incluso, impidió el avance de los equipos de limpieza.

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Buses interprovinciales y vehículos particulares atascados en Ticlio

De acuerdo con el último reporte de la autoridad, a las 5.00 a. m., los puntos más afectados se ubican en Morococha y Abra Anticona, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde numerosos viajeros permanecen varados, especialmente en buses de transporte interprovincial, en medio de un clima que oscila entre -7 °C y 9 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) confirmó a las 8.00 a. m., en su portal Alerta sobre el estado de las vías, que la zona continúa interrumpida. Además, reportó 185 pasajeros y 43 envíos detenidos en la ruta. En su mensaje difundido en redes sociales, la concesionaria recomienda a los conductores manejar con prudencia para evitar accidentes, debido a las condiciones del lugar.

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