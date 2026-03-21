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Nueva Carretera Central: empresa francesa seguirá a cargo de la asistencia técnica

En su interpelación ante el Congreso, el titular del MTC informó que el Gobierno decidió retomar el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa Egis para la ejecución de la Nueva Carretera Central, tras alcanzar un nuevo acuerdo con mayores controles.

El titular del MTC confirmó que el Gobierno dio marcha atrás en la resolución del contrato de asistencia técnica para la construcción de la Nueva Carretera Central.
El titular del MTC confirmó que el Gobierno dio marcha atrás en la resolución del contrato de asistencia técnica para la construcción de la Nueva Carretera Central.

Este último jueves 19 de marzo, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, acudió al Congreso para responder 22 preguntas por parte de distintas bancadas, y explicar las acciones adoptadas frente a los cuestionamientos sobre el viaducto Santa Rosa, el puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, proyecto que en las últimas semanas ha estado bajo escrutinio debido a la situación contractual con la empresa francesa Egis.

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Durante su intervención, el ministro afirmó que el Gobierno continuará recibiendo la asistencia técnica por parte de la empresa francesa para el desarrollo de la Nueva Carretera Central. De ese modo, Provías Nacional y dicha empresa activaron un proceso de trato directo que derivó en un acuerdo suscrito el 12 de marzo, el cual garantiza la continuidad del servicio de asistencia técnica bajo condiciones reforzadas de supervisión, integridad y responsabilidad. “El servicio no ha sido suspendido ni cancelado; por el contrario, continúa vigente con estándares más exigentes”, precisó.

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Como se recuerda, a inicios de febrero Provías Nacional había decidido resolver de manera unilateral el contrato de asistencia técnica con Egis, la oficina de gestión de proyectos que opera como el brazo técnico del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) firmado entre Perú y Francia en 2021, debido a que esta fue sancionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por actos de corrupción cometidos en Panamá en 2019.

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Egis continuará asesorando la Nueva Carretera Central

En esa línea, Prieto garantizó la continuidad del servicio de asistencia técnica luego de la suscripción de un acuerdo entre Provías Nacional y dicha empresa, bajo un esquema que incorpora mayores estándares de integridad y control. Explicó que, tras la resolución inicial, se activó el mecanismo de solución de controversias y Egis inició una etapa de trato directo con Provías Nacional. 

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El acuerdo alcanzado incorpora nuevas condiciones reforzadas, como la implementación de una auditoría externa internacional para obtener la certificación antisoborno ISO 37001 (estándar internacional que ayuda a las organizaciones a implementar un sistema de gestión antisoborno) y la participación directa de las casas matrices del contratista mediante un comité de pilotaje con capacidad para adoptar medidas correctivas. 

“La Nueva Carretera Central continúa” 

Respecto al avance del proyecto, Prieto informó que la Nueva Carretera Central se mantiene en ejecución y cuenta con respaldo técnico y financiero suficiente. Ante el Congreso, declaró que “la Nueva Carretera Central no se ha paralizado, contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está plenamente asegurada”. 

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Además, destacó que se trata de “la intervención vial terrestre más ambiciosa emprendida en el país en las últimas décadas”. El proyecto cuenta con S/600 millones para iniciar su primer tramo, incluyendo una asignación adicional de S/400 millones anunciada por el Ejecutivo, con el objetivo de iniciar obras antes del 28 de julio de 2026. 

Finalmente, afirmó que antes de adoptar cualquier medida, se evaluaron riesgos legales, económicos y sociales, entre ellos eventuales arbitrajes, sobrecostos y posibles impactos en la población. Finalmente, negó que existan presiones externas sobre las decisiones del MTC: “Durante mi gestión no hubo ni hay presión alguna de empresas o capitales chinos ni de ningún otro país”, sostuvo. 

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