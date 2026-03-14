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Senamhi advierte lluvias intensas y mantiene en alerta naranja a 18 regiones del país

Las precipitaciones continuarán afectando distintas zonas del país. En la sierra central y sur se esperan granizo y nevadas en zonas de gran altitud, mientras que en la costa las lluvias se concentrarán en el norte, con mayor incidencia en Tumbes y Piura.

El organismo advirtió sobre tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en zonas altoandinas.
El organismo advirtió sobre tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en zonas altoandinas. | Foto: composición LR/Exitosa/Senahmi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para 18 regiones del país ante precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registrarán desde el viernes hasta el mediodía del sábado. El organismo advirtió que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 35 kilómetros por hora.

¿En qué parte del Perú se registrarán lluvias intensas?

Según el aviso meteorológico difundido por el Senamhi, las condiciones climáticas variarán según la altitud de cada zona. En la sierra central y sur se prevé granizo en localidades ubicadas por encima de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en zonas altoandinas que superan los 4.000 metros de altitud podrían registrarse nevadas durante el periodo de vigencia del aviso.

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En la costa, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el norte del país. Regiones como Tumbes y la costa interior de Piura podrían registrar lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la costa centro y sur se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

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¿Cuáles son las regiones que están en alerta naranja?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú precisó que la alerta naranja comprende diversas regiones del norte, centro y sur del país. Entre ellas están Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas (norte); La Libertad, Áncash, Pasco, Junín, Huánuco, Apurímac, Huancavelica e Ica (centro); y Cusco y Puno (sur).

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Ante este escenario, la institución exhortó a la población a tomar medidas preventivas frente a posibles aniegos, deslizamientos o afectaciones en las vías de comunicación. Además, recomendó mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales, ya que en la sierra las precipitaciones podrían acumular entre 15 y 70 milímetros por día, lo que incrementa el riesgo de emergencias en diversas localidades.

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