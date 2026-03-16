Adulto mayor muere atropellado por bus al cruzar la Carretera Central en Ate: vecinos exigen puente peatonal

Un hombre perdió la vida tras ser impactado por una unidad de transporte público en la Carretera Central, en el distrito de Ate. El hecho fue captado por una cámara de seguridad de un negocio de lavado de autos, donde se aprecia el momento en que el peatón es embestido segundos antes de ser lanzado por el bus de la empresa Los Loritos.

Hasta el lugar acudieron la Policía y el Ministerio Público. Los residentes advirtieron que los accidentes de tránsito en la zona son constantes y existen deficiencias en la infraestructura vial.

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En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se espera que sus familiares realicen la identificación formal. Asimismo, el conductor fue llevado a la comisaría a fin de rendir su declaración y someterse a una prueba de dosaje etílico.

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Caso se dio exactamente a la altura del kilómetro 15 y del paradero Horacio Zeballos. Foto: Google Maps

Piden soluciones

Vecinos de Ate exhortaron a las autoridades a instalar un puente peatonal o habilitar semáforos. Aseguran que existe una alta afluencia vehicular y que cruzar la vía es complicado debido a que cuenta con tres carriles.

“Esta zona es de muchos accidentes, incluso a causa del riel del tren”, “Que haya semáforo, hay muchas personas que cruzan”, señalaron ciudadanos a América TV.