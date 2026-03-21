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Sociedad

Sutran cierra Touring de Conchán por infracción grave y suspende atención hasta el 29 de marzo

Tras la disposición, la plataforma para rendir exámenes de conducir quedó sin opciones habilitadas. Los postulantes no pueden reservar turnos ni para el examen teórico ni para la evaluación práctica en el circuito hasta fin de mes.

Cierran temporalmente Touring de Conchán.
Cierran temporalmente Touring de Conchán. | Foto: Touring y Automovil Club del Perú

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ordenó la inhabilitación temporal del centro evaluador del Touring y Automóvil Club del Perú de Conchán, ubicado en el km 21,5 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador. La medida se aplicó por 10 días, desde el 20 hasta el 29 de marzo de 2026, tras detectarse un incumplimiento durante una acción de control.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, el problema surgió en una revisión interna, donde se solicitó documentación que no fue entregada dentro del proceso de fiscalización. Esta omisión fue considerada como falta grave según el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC).

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Sutran suspende atención en Touring de Conchán durante 10 días

La entidad precisó que este tipo de omisión afecta la transparencia del proceso de evaluación de conductores, ya que limita el trabajo de supervisión y verificación por parte de la autoridad. Sin estos datos, no es posible confirmar que los exámenes se desarrollen conforme a la normativa vigente.

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Asimismo, recordó que los centros de evaluación están obligados a permitir las labores de fiscalización, lo que incluye facilitar el acceso a sus instalaciones y entregar información física y digital cuando sea requerida. Esta disposición se encuentra establecida en el literal u) del artículo 84 del RSELIC.

Comunicado de Sutran sobre cierre de Touring Conchán.

Comunicado de Sutran sobre cierre de Touring Conchán.Foto: composición LR / Sutran

Comunicado de Sutran sobre cierre de Touring Conchán.

Comunicado de Sutran sobre cierre de Touring Conchán. Foto: composición LR / Sutran

En esa línea, la entidad sostuvo que el cumplimiento de estas reglas resulta clave para asegurar que los postulantes obtengan su licencia bajo condiciones adecuadas. Además, indicó que este tipo de acciones forman parte de su función para reforzar los estándares en la evaluación de conductores.

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No hay programación para examen de reglas ni prueba de manejo

Tras la medida, el sistema del Touring de Conchán dejó de mostrar disponibilidad para tramitar licencias de conducir. Los usuarios no pueden programar citas ni para el examen de reglas ni para la prueba de manejo en el circuito de Conchán.

No hay atención a postulantes de licencias de conducir en Touring Conchan.

No hay atención a postulantes de licencias de conducir en Touring Conchan. Foto: composición LR / Touring

A la par, postulantes que tenían evaluaciones previstas recibieron un mensaje de texto con la cancelación de sus turnos. El aviso señala: “Estimado Postulante hacemos de su conocimiento que estamos presentando inconvenientes con los accesos a nuestro sistema, por ello desactivaremos las citas del dia22 de marzo y estaremos retomando atención el día 30 de marzo. Gracias por su comprensión”.

Se espera que el servicio se restablezca desde el lunes 30 de marzo, una vez cumplido el plazo de inhabilitación. La Sutran indicó que continuará aplicando medidas similares cuando detecte incumplimientos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en el país.


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