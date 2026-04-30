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Rusia defiende enrolamiento de peruanos en su Ejército mientras crecen las denuncias de engaño

El pronunciamiento se produce en medio de cuestionamientos sobre los reclutamientos para el conflicto en Ucrania. La Embajada indicó que mantiene canales de comunicación para que los familiares realicen solicitudes sobre el paradero de sus seres queridos.

La Embajada de Rusia en Perú respondió a las familias preocupadas por parientes que viajaron a prestar servicio militar en su país. Aclaró que respetan la decisión de los extranjeros que se incorporan.
La Embajada de Rusia en Perú respondió a las familias preocupadas por parientes que viajaron a prestar servicio militar en su país. Aclaró que respetan la decisión de los extranjeros que se incorporan. | composición LR
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La Embajada de la Federación de Rusia en el Perú emitió un comunicado oficial en respuesta a la creciente preocupación de familias peruanas sobre el paradero y la situación de sus parientes que viajaron a ese país tras firmar contratos para prestar servicio militar.

A través del pronunciamiento, la sede diplomática señaló que en Rusia ‘‘se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros’’ de incorporarse a sus Fuerzas Armadas, siempre que ello se realice conforme a los procedimientos establecidos por su legislación.

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Embajada de Rusia

Comunicado de la embajada de Rusia en Perú

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Ofrecen comunicación por canales oficiales

En esa línea, la embajada indicó que mantiene su disposición para brindar información sobre los ciudadanos peruanos involucrados, siempre que las solicitudes sean presentadas formalmente. Precisó que estas gestiones se realizan en el marco de las leyes tanto de la Federación de Rusia como de la República del Perú y únicamente en coordinación con las personas de contacto que los propios ciudadanos consignaron en sus contratos.

El comunicado detalla que los familiares pueden presentar sus solicitudes en la sección consular de la embajada, por correo electrónico o mediante una línea telefónica habilitada. Para ello, deberán proporcionar datos completos del ciudadano en cuestión —como nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte y, de ser posible, detalles del contrato—, así como la información del solicitante y su vínculo con la persona.

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Denuncias y casos en investigación

El pronunciamiento se produce en medio de denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con ofertas laborales en Rusia, pero que posteriormente terminaron involucrados en el conflicto armado en territorio extranjero.

Diversos reportes periodísticos y testimonios han alertado sobre presuntos casos de engaño en los procesos de reclutamiento, así como sobre dificultades para establecer contacto con los peruanos que viajaron. Incluso, autoridades peruanas han confirmado que algunos compatriotas resultaron heridos o fallecidos en el contexto de la guerra.

Frente a esta situación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó previamente que la Defensa Pública viene brindando apoyo legal a los familiares afectados, mientras que otras entidades del Estado evalúan posibles acciones ante eventuales redes de captación.

Mientras la embajada rusa sostiene que la incorporación de extranjeros responde a decisiones voluntarias y bajo procedimientos legales, las denuncias en Perú apuntan a posibles irregularidades en el reclutamiento, lo que ha generado pedidos de investigación por parte de autoridades y organizaciones. El caso continúa en desarrollo.

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