Alerta en Condorcanqui: 15 niñas awajún víctimas de violencia sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Lluvias en Perú dejan más de 16.000 damnificados y 58 fallecidos entre enero y marzo, según COEN

El impacto del fenómeno también ha ocasionado la destrucción de viviendas , daños en infraestructura pública y severas afectaciones en la producción agrícola y la conectividad vial en varias regiones.

El Perú se encuentra en una crisis debido a intensas lluvias que han causado huaicos, desbordes e inundaciones
El Perú se encuentra en una crisis debido a intensas lluvias que han causado huaicos, desbordes e inundaciones | GORE Ayacucho

El Perú enfrenta una situación crítica debido a las intensas lluvias que han afectado varias regiones del país, provocando huaicos, desbordes de ríos e inundaciones. Entre enero y marzo de este año, el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señala que 58 personas han fallecido y dos se encuentran desaparecidas.

Estas precipitaciones también han dejado 16.095 damnificados, quienes han perdido sus inmuebles o bienes debido a las condiciones climáticas. En total, aproximadamente 22.000 ciudadanos han visto sus medios de vida perjudicados por inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos relacionados.

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El impacto también se refleja en el estado de las viviendas. Según el informe del COEN, 1.017 casas fueron destruidas, 6.269 quedaron inhabitables y 74.087 sufrieron daños, lo que ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares o a vivir en condiciones precarias.

Daños en salud, educación y producción

Las lluvias también han causado estragos en la infraestructura pública. El COEN informó que siete establecimientos de salud se volvieron inhabitables y otros 101 resultaron dañados, lo que dificulta la atención médica en las zonas.

En el ámbito educativo, 36 instituciones fueron destruidas y 63 quedaron en estado de ruina, lo que representa una preocupación a pocos días del inicio del año escolar en colegios públicos.

El sector agropecuario también ha sufrido las consecuencias del clima. El reporte indica que más de 1.500 hectáreas de cultivos se perdieron o resultaron dañadas, y que 16.448 animales murieron, afectando la producción y los medios de subsistencia de las familias rurales.

Carreteras y puentes afectados

Las precipitaciones también han causado graves perjuicios en las conexiones viales. En total, 163,6 kilómetros de vías vecinales quedaron destruidos y más de 1.500 kilómetros presentan pérdidas.

Además, 55 puentes peatonales y 51 vehiculares colapsaron, mientras que otros 77 puentes peatonales y 157 vehiculares sufrieron daños, lo que dificulta el tránsito y el acceso a diversas localidades.

En ese contexto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó que seis carreteras mantienen tránsito restringido y dos permanecen totalmente interrumpidas debido a derrumbes, pérdida de plataforma y deslizamientos de lodo y piedras.

Las vías se localizan en regiones como Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín y Lima. Además, continúa cerrado el paso en la carretera Arequipa-Uchumayo debido a las afectaciones en el puente Uchumayo, así como en la vía Ventanilla-Gambeta, en el Callao, debido a la pérdida de calzada.

Ayacucho: desborde de río provoca inundaciones

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Ayacucho, donde el desborde del río Sankirhuato causó inundaciones en el distrito de Ayna San Francisco, en la provincia de La Mar, dentro del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El agua y el lodo inundaron calles y hogares, dañando tanto la infraestructura pública como privada. De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se reportan 155 viviendas afectadas, 16 destruidas y cinco inhabitables, además del impacto en dos instituciones educativas y un puente.

Ante esta emergencia, el COEN informó que el Gobierno Regional de Ayacucho entregó ayuda humanitaria, como alimentos y abrigo, a las familias afectadas. También se distribuyeron 18 carpas en los sectores Cuchipampa y César Vallejo para la instalación de un albergue temporal.

Intervenciones en regiones afectadas

Las autoridades también han desplegado apoyo en diversas regiones del norte y sur del país, incluyendo Arequipa, Piura, Tumbes y Lambayeque. En estas zonas se han movilizado maquinaria pesada, camiones cisterna y personal técnico para retirar lodo, despejar carreteras y restablecer los servicios básicos.

Estas intervenciones forman parte del esfuerzo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nuestras Ciudades, que actualmente ejecuta 17 intervenciones con maquinaria en 19 departamentos del país.

Subsidio para familias damnificadas

Ante la crisis, el sector Vivienda activó el Bono de Arrendamiento de Emergencia (BAE), una ayuda económica de S/500 mensuales durante hasta 24 meses, dirigido a las familias cuyas casas quedaron colapsadas o inhabitables.

Para acceder a este beneficio, los gobiernos locales realizan el empadronamiento de los inmuebles afectados y remiten la información al ministerio para su evaluación. Hasta el momento, se han realizado cinco convocatorias del bono en 17 regiones, otorgando S/1.128, lo que representa una inversión aproximada de S/13,5 millones.

