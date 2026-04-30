Plantón frente a la embajada rusa en Lima el 30 de abril | Foto: Marco Cotrina / La República

Plantón frente a la embajada rusa en Lima el 30 de abril | Foto: Marco Cotrina / La República

Los familiares de peruanos que viajaron a Rusia con la promesa falsa de un empleo y que habrían sido enrolados en las fuerzas armadas de ese país realizaron una protesta frente a la embajada rusa en Perú, ubicada en el distrito de San Isidro, y exigieron acciones inmediatas al Gobierno para gestionar su retorno.

A través de diversos testimonios recogidos por La República, denunciaron no saber nada de sus seres queridos, quienes estarían siendo preparados para ser enviados al frente de batalla en la guerra contra Ucrania, según las últimas comunicaciones que tuvieron con ellos.

TE RECOMENDAMOS RAPEANDO Y PROTESTANDO CON TERCO92 | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Los estarían preparando para combatir

Una mujer participó en el plantón con la esperanza de obtener respuestas sobre su sobrino de 22 años, natural de Huancavelica. Contó que la última comunicación que tuvo con él fue el 15 de abril, cuando le dijo que “lo estaban mandando al frente”.

La hija de otro peruano en Rusia denunció que su padre forma parte de un grupo de 26 compatriotas que habrían sido llevados con engaños por un reclutador, haciéndoles decir que viajarían como turistas. Ahora, estarían en entrenamiento y les estarían exigiendo trabajos para cubrir gastos de armamento.

Según la última comunicación que ha mantenido con su padre, las condiciones serían precarias: comen en espacios donde hay cuerpos de personas fallecidas. Además, pese a estar físicamente afectados, continuarían siendo obligados a entrenar y cargar pesas, ya que el 15 de mayo serían enviados al frente de batalla.

Mensajes enviados por uno de los peruanos en Rusia: "Parece que me van a enviar al frente"

Rechazan comunicado de la embajada rusa

Otra peruana denunció que tres de sus familiares (su sobrino de 23 años, su cuñado de 50 y la pareja de su hija, de 28) se encuentran en Rusia tras haber sido llevados con engaños. Aseguró que les ofrecieron trabajos como resguardo de embajadas y farmacias, pero no para participar en la guerra.

Debido a esto, la mujer rechazó el comunicado de la embajada rusa, que señala que los peruanos habrían ido voluntariamente, pues afirmó que fueron inducidos con información falsa.

Aunque se comunicó con su cuñado y sobrino hace dos semanas, dijo no saber nada de la pareja de su hija desde hace cinco días, cuando se despidió mencionando que sería enviado a primera línea. “Dijo que me quería como a una madre y que nos cuidáramos; que si nos volvemos a ver sería solo si Dios lo permite”.

Familias exigen apoyo para repatrias a sus seres queridos

Temen represalias por denunciar

Por su parte, un padre de familia peruano señaló que teme represalias tanto en Perú como en Rusia, mientras busca información sobre su hijo de 27 años. El joven estudiaba Ingeniería Industrial y viajó sin avisar, pero luego se enteró de que había salido del país y fue conociendo detalles sobre su situación.

El hombre contó que su hijo le envió mensajes, incluso a través de TikTok, en los que mencionaba estar detenido, haber sido castigado y enviado a un calabozo. “Él es civil, no sabe manejar armas ni está acostumbrado a la disciplina militar”, afirmó, señalando que desconoce su ubicación actual.

Según relató, fue reclutado bajo engaños con la promesa de trabajos de servicio y un pago de entre US$15 mil y US$20 mil, pero no para combatir. Explicó que el recorrido habría sido de Francia a Turquía y luego a Rusia, donde pasaron a estar bajo control militar.

El padre criticó que la Cancillería solo les ha enviado un documento en el que indica que se están realizando trámites y consideró que, sin presión mediática, no hay avances. “Hay fallecidos, heridos, y no sabemos qué trato están recibiendo”, expresó. Agregó que casos similares se estarían reportando en países como Chile y Ecuador.

'Oren por mí'

Por último, una ciudadana peruana denunció que su hermano también se encuentra en Rusia y que, en sus últimas comunicaciones, les pidió que oraran por él, asegurando que la situación “no era nada de lo que le prometieron”. Señaló que inicialmente viajó a Francia, pero luego tomó otra ruta.

La mujer afirmó que existe un reclutador, ya denunciado ante la Dirincri, y que la familia ha tomado precauciones debido a amenazas. También indicó que han presentado denuncias ante la Dirincri y la Cancillería, aunque consideran que la respuesta demora.

“Pedimos que nos ayuden a saber de ellos y que los traigan de vuelta”, expresó. Asimismo, cuestionó al Gobierno peruano por la falta de acciones frente al caso.

La posición peruana frente al problema

En su último comunicado, publicado el 28 de abril, la Cancillería señaló que alcanzó a la embajada rusa en Lima una lista de los connacionales que tienen registrados para que las autoridades rusas brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud.

Asimismo, indicaron que han reiterado a su embajador en Moscú que redoble el contacto con las autoridades rusas para abordar esta problemática y que se ha dispuesto que las autoridades del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la PNP, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo tomen acciones conjuntas en atención a las denuncias que los familiares han hecho en Perú. Estas medidas serán supervisadas por un Grupo de Trabajo ad hoc creado para hacer seguimiento de las disposiciones, según informaron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.