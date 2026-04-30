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Sociedad

Capturan a feminicida en Cusco: peruano huyó de Bolivia con sus hijos tras asesinar a su pareja

Sujeto bebía licor cuando fue intervenido por la Policía. Era buscado en el país vecino y tenía requisitoria vigente en el Perú.

Un hombre acusado de feminicidio en Bolivia fue capturado en Cusco, Perú, tras huir al país. Jonathan Mormontoy, de 32 años, es buscado por asesinar a su pareja en Cochabamba.
Un hombre acusado de feminicidio en Bolivia fue capturado en Cusco, Perú, tras huir al país. Jonathan Mormontoy, de 32 años, es buscado por asesinar a su pareja en Cochabamba. | La República. | Luis Álvarez
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Un hombre acusado de asesinar a su pareja en Bolivia fue capturado en Cusco, luego de huir al Perú tras cometer el crimen. La intervención se realizó en el sector de Pichu Alto, en el Cercado de Cusco, donde el sujeto fue ubicado por agentes de la Policía Nacional.

Se trata de Jonathan Ángel Mormontoy Troncoso (32), ciudadano peruano que, según informó el coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, era intensamente buscado por un caso de feminicidio ocurrido en Cochabamba. Además, al verificar su situación en territorio peruano, se confirmó que contaba con antecedentes y una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado.

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PNP capturó a hombre tras fuga desde Bolivia

La Policía logró dar con su paradero tras recibir información de autoridades bolivianas. Con esos datos, inició un operativo de seguimiento que permitió ubicarlo en el asentamiento humano Calvario, en las afueras de la ciudad, donde se encontraba bebiendo licor junto a otras personas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió el lunes 27 de abril. El sujeto habría agredido a la madre de sus hijos hasta causarle la muerte por asfixia. Luego, cubrió el cuerpo y huyó del país llevándose a dos de sus hijos.

Las autoridades bolivianas emitieron una alerta de fuga al día siguiente y, en menos de 48 horas, se concretó su captura en Cusco. La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden vigente en el Perú, mientras avanzan las gestiones internacionales por el caso de feminicidio.

“El detenido tiene seis hijos e ingresó al país con dos menores de 10 años y seis meses, respectivamente. Estamos realizando las coordinaciones con las instituciones pertinentes para la custodia de los niños”, precisó el oficial.

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Tramitan extradición de ciudadano peruano

El detenido será puesto a disposición del Poder Judicial. En paralelo, se realizan gestiones con Interpol para su extradición a Bolivia, donde es requerido por la justicia.

“En los próximos días se estaría entregando a las autoridades bolivianas, tras la emisión de la alerta roja, para que responda por este presunto delito”, agregó el jefe policial.

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