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Sociedad

Hallan armas punzocortantes y celulares durante operativo en 9 Centros Juveniles

Ministro de Justicia aseguró que desde el sector trabajan en la resocialización de los menores mediante talleres educativos y productivos, a fin de evitar que sean captados por grupos criminales dedicados a la extorsión y al sicariato.

Operativo se ejecutó en 9 Centros Juveniles.
Operativo se ejecutó en 9 Centros Juveniles.
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Con la voz firme y los nervios de acero, está uno de los orientadores psicosociales de Maranguita en un patio rodeado de jóvenes que están allí porque, antes de cumplir 18 años, ya habían asesinado, secuestrado, abusado sexualmente, hurtado o cometido cualquier otra ‘infracción’ que, por orden de un juez, los obligó a permanecer aprehendidos.

A pesar de ser un lugar que atiende a una población que ha cometido delitos graves, por ser menores de edad, la aprehensión no se da a manera de castigo, sino con el propósito de restablecer los derechos de un menor de edad que seguramente no ha tenido atención suficiente.

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En ese Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima tienen vivienda, educación y alimentos, sin desvincularse de su entorno familiar. Muchos, más que ser considerados victimarios, son tratados como víctimas de la desigualdad y la indiferencia social.

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Lo que muchos desconocen es que parte de la población allí recluida es mayor de edad. Sí, hombres que reclaman su derecho a visitas conyugales y que incluso ya tienen hijos. Muchos ven en los vacíos de la ley la mejor manera de manipular la justicia.

Para evitar desórdenes y amotinamientos, este miércoles se realizó un megaoperativo en los nueve Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y el Anexo III del CJDR Lima.

larepublica.pe

Esta intervención contó con la participación de más de 400 miembros del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y los bomberos.

Desde el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ubicado en San Miguel, el titular del sector Justicia, Luis Jiménez Borra, informó que se hallaron armas punzocortantes y otros objetos prohibidos, mientras que en Piura se requisaron dos celulares y uno en Trujillo.

“Estamos realizando intervenciones exhaustivas en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de contar con el apoyo de trabajadores del INPE y también de los Bomberos, a quienes agradecemos mucho”, resaltó.

En este megaoperativo se contó con un despliegue institucional conformado por 147 agentes de seguridad del PRONACEJ, 216 efectivos de la Policía Nacional, 14 integrantes de la Unidad Canina de la Policía, 40 agentes penitenciarios, 22 representantes del Ministerio Público y tres miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

El contingente inspeccionó los patios y dormitorios en los centros juveniles de Lima, Santa Margarita, Miguel Grau de Piura, Alfonso Ugarte de Arequipa, José A. Quiñones de Chiclayo, Marcavalle del Cusco, El Tambo de Huancayo, Trujillo, Pucallpa y el Anexo III del CJDR Lima.

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El ministro Jiménez explicó que la acción ejecutada este miércoles es integral y de mayor profundidad, la cual se suma a las intervenciones que ya se desarrollan periódicamente en los establecimientos.

Jiménez subrayó que desde el sector se trabaja en la reinserción de adolescentes infractores mediante talleres educativos y productivos, a fin de evitar que sean captados por grupos criminales.

Es importante señalar que en el megaoperativo desarrollado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima participaron cerca de 30 policías, 18 agentes de seguridad de PRONACEJ, personal canino, bomberos y la fiscal adjunta de apoyo a la Novena Fiscalía de Turno, Liz Tacsa Torres.

El equipo intervino los pabellones San Martín de Porres y Mahatma Gandhi. La intervención simultánea a nivel nacional fue supervisada, de forma descentralizada, desde la ciudad de Piura, por el director ejecutivo de PRONACEJ, Luis Vega, quien manifestó que estas medidas preventivas buscan salvaguardar el proceso de rehabilitación y reinserción juvenil.

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