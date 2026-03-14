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Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

Trabajadores del servicio público en Santa Anita revelaron que delincuentes exigirían una transferencia inicial de S/50.000 y luego cobros diarios de S/10 por unidad.

Caso es investigado desde el 2025.
Caso es investigado desde el 2025. | Foto: composición LR/Latina

Un conductor fue detenido por presuntamente exigir pagos ilegales a transportistas. El intervenido aseguró que actuaba bajo coacción de extorsionadores y que realizaba depósitos de dinero a los criminales por temor a represalias. El hecho se conoció tras un operativo policial ejecutado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal, la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales, la Unidad de Inteligencia y la Oficina HSI de los Estados Unidos.

El investigado Silverio Rodríguez Mora explicó brevemente a Latina que realizaba los envíos. “Bajo amenaza”, argumentó. Cabe resaltar que este grupo criminal fue capturado y que el caso implica a otros nueve extranjeros que estarían involucrados en amenazas a choferes de las empresas Eureka y Vargas SAC, en el distrito de Santa Anita.

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De acuerdo con la Policía, la modalidad de este clan delictivo consistía en intimidar a sus víctimas para luego recaudar el dinero ilícito a través de integrantes del sector y así evitar ser vinculados. También se conoció que serían una facción del Tren de Aragua y que se denominaban Los Gallegos del Norte.

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Seguimiento durante meses

La detención demandó un trabajo de investigación durante 20 semanas. Se obtuvieron diversas pruebas y también se consiguieron declaraciones de testigos. Durante la acción policial, realizada el viernes 13 de marzo, se incautó 14 teléfonos celulares, 11 municiones, 4 explosivos, 3 tarjetas de crédito y un cuaderno con anotaciones de los nombres de sus víctimas.

“Se graban y ofrecen estos atentados a través de vehículos menores como motocicletas”, alertó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

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