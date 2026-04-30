La fuga ocasionó que los trabajadores tengan dificultades para respirar. | Composición LR | Difusión

La fuga ocasionó que los trabajadores tengan dificultades para respirar. | Composición LR | Difusión

Antonio Palomino Pantoja, padre de dos hijos y conocido como el 'Loco Toño', fue identificado como una de las personas fallecidas tras caer a un pozo de residuos en una planta donde se procesa harina de pescado.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al coronel de la Comisaría de Pisco, el accidente habría ocurrido luego de una fuga de amoníaco en el área de trabajo. La emanación del gas provocó que dos trabajadores presentaran dificultades para respirar y problemas para movilizarse, situación que ocasionó que cayeran al pozo donde se depositan residuos de pescado.

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Dos trabajadores fallecen tras fuga de amoníaco

Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del hecho. Asimismo, se espera que los organismos competentes investiguen si la planta cumplía con los protocolos de seguridad industrial y las medidas de prevención ante fugas químicas.

El fallecimiento de Palomino Pantoja dejó consternados a sus familiares y allegados. Por su parte, sus compañeros de trabajo captaron lo sucedido; sin embargo, no pudieron realizar ninguna acción de rescate debido al peligro del material tóxico. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y confirmar las causas oficiales del accidente laboral.

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