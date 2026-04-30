Fuga de amoníaco causa fallecimiento de dos trabajadores en planta procesadora de harina de pescado en Pisco
El trágico accidente ocurrió debido a una fuga de amoníaco que dificultó la respiración y movilidad de los trabajadores, provocando su caída.
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Antonio Palomino Pantoja, padre de dos hijos y conocido como el 'Loco Toño', fue identificado como una de las personas fallecidas tras caer a un pozo de residuos en una planta donde se procesa harina de pescado.
De acuerdo con declaraciones atribuidas al coronel de la Comisaría de Pisco, el accidente habría ocurrido luego de una fuga de amoníaco en el área de trabajo. La emanación del gas provocó que dos trabajadores presentaran dificultades para respirar y problemas para movilizarse, situación que ocasionó que cayeran al pozo donde se depositan residuos de pescado.
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Dos trabajadores fallecen tras fuga de amoníaco
Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del hecho. Asimismo, se espera que los organismos competentes investiguen si la planta cumplía con los protocolos de seguridad industrial y las medidas de prevención ante fugas químicas.
El fallecimiento de Palomino Pantoja dejó consternados a sus familiares y allegados. Por su parte, sus compañeros de trabajo captaron lo sucedido; sin embargo, no pudieron realizar ninguna acción de rescate debido al peligro del material tóxico. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y confirmar las causas oficiales del accidente laboral.
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