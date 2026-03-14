Ciudadano en delicado estado de salud es evacuado en balsa. | Foto: difusión

Ciudadano en delicado estado de salud es evacuado en balsa. | Foto: difusión

Un ciudadano en delicado estado de salud tuvo que ser auxiliado en una embarcación precaria, elaborada con palos de caña, para cruzar el río Piura y recibir atención médica. El hecho se registró el último viernes 13 de marzo en el sector La Quemazón, en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón.

El caso refleja la situación de otras comunidades de la región norteña que quedaron aisladas tras las precipitaciones intensas y el incremento del caudal. Testigos que presenciaron la referencia cuestionaron la falta de infraestructura ante este tipo de situaciones de emergencia.

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“Aquí vemos la desidia de los políticos, no hacen absolutamente nada por los pueblos”, criticó uno de los presentes, mientras la persona era subida a la ambulancia.

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Trasladan en helicóptero a gestante

Asimismo, una mujer con 40 semanas de embarazo fue evacuada por vía aérea desde una zona rural del distrito de Huarmaca, en Piura, luego de quedar aislada. Se informó que las lluvias en el caserío San Martín de Congoya bloquearon varias rutas terrestres.

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Ejército dispuso un helicóptero para la evacuación aeromédica. Foto: difusión

En ese contexto, la Dirección Regional de Salud de Piura reportó el caso e inició un operativo para brindarle auxilio. De esta forma, fue derivada al Hospital Santa Rosa, donde recibe atención especializada.

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