Los resultados del examen de admisión estarán disponibles en el link oficial de la Oficina Central de Admisión de San Marcos | Composición LR

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Este sábado 14 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo la tercera jornada del examen de admisión 2026-II, en la que miles de postulantes compitieron por alcanzar una de las 5.669 vacantes distribuidas en las 81 carreras profesionales. En esta ocasión, los estudiantes postularon al área A, la cual abarca Enfermería, Obstetricia, Psicología, entre otros.

Si buscas conocer los resultados y puntajes oficiales de la tercera evaluación, puedes ingresar a la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) a través del siguiente ENLACE.

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Cabe resaltar que, de acuerdo con la rectora Jerí Ramón Ruffner, 14.961 postulantes provienen de instituciones educativas de gestión estatal, lo que representa el 53,9% del total, mientras que 12.499 postulantes (45,1%) proceden de colegios particulares.

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

Sábado 7 de marzo : Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo : Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)

: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías) Sábado 14 de marzo : Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).

: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana). Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, Especialidad Medicina Humana).

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