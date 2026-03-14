Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes
La rectora Jerí Ramón Ruffner destacó que el 53,9% de los aspirantes provienen de instituciones estatales y el 45,1% de colegios particulares. Los resultados y puntajes oficiales están disponibles en la página web de la Oficina Central de Admisión.
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Este sábado 14 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo la tercera jornada del examen de admisión 2026-II, en la que miles de postulantes compitieron por alcanzar una de las 5.669 vacantes distribuidas en las 81 carreras profesionales. En esta ocasión, los estudiantes postularon al área A, la cual abarca Enfermería, Obstetricia, Psicología, entre otros.
Si buscas conocer los resultados y puntajes oficiales de la tercera evaluación, puedes ingresar a la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) a través del siguiente ENLACE.
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Cabe resaltar que, de acuerdo con la rectora Jerí Ramón Ruffner, 14.961 postulantes provienen de instituciones educativas de gestión estatal, lo que representa el 53,9% del total, mientras que 12.499 postulantes (45,1%) proceden de colegios particulares.
PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron Cronograma de exámenes de admisión
La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:
- Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
- Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
- Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).
- Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, Especialidad Medicina Humana).
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