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Ciencia

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Este hallazgo en la zona antártica es crucial para ajustar modelos climáticos actuales ante el impacto humano en el ecosistema global.

La expedición científica exploró la zona de hielo azul en Allan Hills, en la Antártida.
La expedición científica exploró la zona de hielo azul en Allan Hills, en la Antártida. | Ilustración con IA/ChatGPT/COLDEX
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Científicos de Estados Unidos identificaron en la Antártida Oriental muestras de aire y glaciares con una antigüedad de 6 millones de años. Este registro, hallado en las colinas de Allan, representa el material "más antiguo datado directamente en el planeta", según el reporte de la Oregon State University. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, superó las expectativas del Center for Oldest Ice Exploration al duplicar la edad prevista originalmente.

Las diminutas burbujas conservadas en los núcleos funcionan como "máquinas del tiempo" para observar una atmósfera primitiva con temperaturas elevadas. Para la investigadora Sarah Shackleton y el director de COLDEX, Ed Brook, el hallazgo "ha superado con creces" los objetivos iniciales de la misión. Esas reliquias climáticas de la Institución Oceanográfica de Woods Hole permiten analizar periodos en los que los niveles del mar eran superiores a los registros actuales.

El estudio científicos sobre el hielo más antiguo del mundo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Foto: COLDEX

El estudio científicos sobre el hielo más antiguo del mundo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Foto: COLDEX

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¿Cómo se extrajo el aire más antiguo del mundo en la Antártida?

La expedición científica exploró la zona de hielo azul en Allan Hills, un entorno donde el viento y la topografía conservan estratos milenarios cerca del exterior. El equipo perforó profundidades modestas de hasta 200 metros para recuperar núcleos que suelen hallarse a kilómetros de distancia bajo la superficie antártica.

El grupo confirmó la edad de los fragmentos mediante el análisis de isótopos de argón en cavidades microscópicas. Esas burbujas actúan como cápsulas atmosféricas porque "sellaron gases presentes cuando la nieve se compactó", lo cual permite una datación directa del material original sin depender de depósitos externos.

Los registros obtenidos datan de hace 6 millones de años, periodo correspondiente al Mioceno tardío. De acuerdo con la Oregon State University, los isótopos de oxígeno sugieren que la región sufrió un enfriamiento de "alrededor de 12 °C" durante una época con temperaturas globales y niveles del mar superiores a los registros actuales.

Los registros obtenidos datan que el hielo es de hace 6 millones de años. Foto: COLDEX

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¿Qué secretos oculta otro antiguo hielo de 1,5 millones de años?

El proyecto Beyond EPICA – Oldest Ice recuperó núcleos profundos en Little Dome C para reconstruir la historia climática continua de la Tierra. Mientras el material de Allan Hills ofrece solo “instantáneas” de hace 6 millones de años, esta otra investigación en laboratorios europeos analiza muestras que permitirán entender la evolución de la atmósfera.

Especialistas de la British Antarctic Survey emplean un flujo continuo para derretir secciones del núcleo y medir isótopos o partículas casi en tiempo real. Ese procedimiento detecta polvo antiguo, sales marinas y cenizas volcánicas que revelan señales biológicas vinculadas a la temperatura y los gases de efecto invernadero.

Los datos obtenidos cubrirán la etapa en la que los ciclos glaciales cambiaron su frecuencia de 41.000 a 100.000 años. “No hay otro lugar en la Tierra que retenga un registro tan largo de la atmósfera pasada como la Antártida”, afirmó Liz Thomas, jefa de BAS, al subrayar la importancia de este hallazgo para comprender la respuesta del clima frente al CO₂.

Este hielo hallado abre una nueva ventana al clima antiguo del planeta, una que no es precisamente la que los científicos esperaban. Foto: Julia Marks Peterson

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¿Cómo revelará el hielo antártico el futuro del clima terrestre?

Antes de hallarse el nuevo hielo más antiguo del mundo, el consorcio Beyond EPICA extrajo núcleos en Little Dome C, cerca de la estación Concordia, desde profundidades de 2.800 metros para su traslado hacia la British Antarctic Survey en Cambridge. La iniciativa, que integra a centros de diez naciones, pretendía superar el registro histórico de 800.000 años y descifrar la Transición del Pleistoceno Medio. El objetivo central radica en comprender por qué las glaciaciones alteraron su ritmo mediante el estudio de gases de efecto invernadero y polvo atmosférico atrapados en muestras continuas.

La labor científica complementará estos hallazgos con el nuevo proyecto COLDEX, el cual recolectará más hielo azul en Allan Hills para obtener datos antiguos con mayor detalle. Ambos registros, que abarcan cápsulas de hasta seis millones de años, permitirán ajustar los modelos climáticos actuales al evidenciar la interacción entre atmósfera y océanos. Estos testigos criogénicos resultan fundamentales para observar la dinámica planetaria previa a la "alteración acelerada causada por la actividad humana" en el ecosistema global.

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