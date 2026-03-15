Tres muertos y seis heridos deja un deslizamiento causado por intensas lluvias en La Libertad

Personal de rescate busca a más personas atrapadas entre los escombros. | Difusión

Personal de rescate busca a más personas atrapadas entre los escombros. | Difusión

Al menos tres personas fallecidas, seis heridas y otra atrapada dejó un deslizamiento de tierra en el anexo El Encanto, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad. El lamentable hecho se registró a la 1:20 p. m. de este domingo 15 de marzo, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la jurisdicción.

El evento que también provocó la destrucción de una vivienda ha movilizado a brigadas de rescate y personal de salud que continúa trabajando en la zona en busca de más afectados.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Causas de la tragedia

De acuerdo con el COER de La Libertad, el siniestro se habría originado por las intensas lluvias que caen en la zona andina de este departamento y alcanzó una casa que terminó completamente destruida. Como consecuencia del impacto, varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y el material desplazado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Durante las primeras horas de trabajo, seis personas lograron ser rescatadas con lesiones, mientras que tres víctimas fueron halladas sin vida. Por el momento, se desconoce la identidad de los agraviados.

Continúan los trabajos

Hasta el lugar ha llegado personal de los centros de salud de Parcoy y de Llacuabamba a fin de brindar asistencia médica a los heridos. En tanto, autoridades locales y equipos de emergencia siguen evaluando los daños y gestionando acciones para atender la situación y garantizar la seguridad de los pobladores cercanos al área afectada.

Por su parte, el gobierno regional viene coordinando con el Ejército la salida inmediata de un helicóptero desde el Colegio Militar Ramón Castilla, ubicado en el distrito de Huanchaco, con el objetivo de trasladar más brigadistas y grupos de respuesta rápida ante lo ocurrido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.