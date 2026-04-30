Elección exprés para nuevo jefe de ONPE: proceso durará 65 días frente a los 100 que tomó nombrar a Corvetto

Convocatoria para el concurso de méritos para el nuevo jefe de la ONPE comenzó el 29 de abril. Foto: Composición/LR

Convocatoria para el concurso de méritos para el nuevo jefe de la ONPE comenzó el 29 de abril. Foto: Composición/LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) elegirá al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante un proceso de 65 días, que se desarrollará del 29 de abril al 3 de julio. En contraste, en 2020 —cuando se designó a Piero Corvetto como titular de la institución— el proceso se extendió por 101 días, entre el 22 de mayo y el 31 de agosto.

A través de un comunicado, este jueves 30 de abril, la JNJ negó las "versiones que señalan una supuesta celeridad indebida en la convocatoria del concurso público para nombrar al reemplazo de Corvetto por los próximos cuatro años”. En el documento, la entidad sostiene que se ha respetado lo dispuesto en el Reglamento de Concursos Públicos, aprobado por el anterior Pleno mediante la Resolución N.º 036-2020-JNJ.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR RESPONSABILIZÓ A JUDÍOS DE II GUERRA MUNDIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

No obstante, en el proceso de selección de este año no se estaría cumpliendo lo establecido en la citada resolución. Por ejemplo, el artículo 10 señala que “el plazo para la interposición de tachas es de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM)”.

En 2020, la relación de postulantes aptos tras la evaluación curricular se publicó el 20 de julio. Al día siguiente, el 21 de julio, se inició el plazo para la interposición de tachas, que se extendió hasta el 30 de ese mes.

Sin embargo, para este proceso, la publicación de la relación de postulantes aptos está prevista para el 8 de junio de 2026, mientras que el plazo de interposición de tachas se ha fijado del 1 al 10 de junio. Es decir, las tachas podrán presentarse incluso antes de que concluya esa etapa de evaluación.

Arriba Resolución N.º 036-2020-JNJ. En el medio, los plazos de interposición de tachas del 2020. Abajo, el periodo de tachas del 2026.

Las etapas del proceso que se acortaron en comparación con 2020

A diferencia de lo ocurrido en 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE este año se desarrollaría en casi la mitad del tiempo. Esta reducción responde al recorte de plazos en diversas etapas del concurso.

En el proceso anterior, la inscripción y presentación de documentos de aptitud se realizó en siete días, mientras que ahora se redujo a seis. Además, la evaluación de conocimientos, que antes se realizaba durante tres jornadas consecutivas, ahora se concentrará en un solo día.

En la fase de evaluación curricular, el plazo para presentar recursos de reconsideración pasó de cuatro días en 2020 a solo dos en el proceso vigente. Del mismo modo, la publicación de resultados, que antes se efectuaba tras 7 días, ahora se realizará en cinco.

En cuanto a la evaluación del plan de trabajo, la sustentación —organizada alfabéticamente— tomó cinco días en 2020, pero este año se llevará a cabo en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que anteriormente duraban cuatro días, se aplicarán en una única jornada.

Finalmente, la JNJ ha dispuesto que las entrevistas personales, que en 2020 se desarrollaron en tres días, se realicen este año en un solo día. Incluso la juramentación, que antes tenía lugar seis días después de concluidas las entrevistas, ahora se efectuará al día siguiente.

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’

La JNJ decidió no ratificar al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara, luego de que este advirtiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre disposiciones que, según indicó, ponen en peligro la independencia del sistema judicial en el Perú, como las denominadas “leyes pro crimen”.

Después de la exposición realizada por Cayo Galindo, respaldaron la decisión de no ratificarlo, además del propio ponente, los magistrados Germán Serkovic y Víctor Chanduví, quien ocupa la vicepresidencia. En cambio, Gino Ríos y María Teresa Cabrera, presidenta del organismo, dieron su voto a favor de la ponencia, aunque presentaron fundamentos individuales.

Por otro lado, Francisco Távara y Jaime de la Puente se pronunciaron en contra de la medida, subrayando el “debido respeto” hacia su colega Galindo.

