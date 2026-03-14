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Senamhi alerta niveles extremadamente altos de radiación UV en playas del norte, centro y sur de Lima

Las temperaturas en Lima oscilarán entre 21 °C y 27 °C, con un índice de radiación UV de 10 en las playas del centro y sur, considerado muy alto.

Senamhi pronosticó altos niveles de radiación solar en las playas de Lima Metropolitana.
Senamhi pronosticó altos niveles de radiación solar en las playas de Lima Metropolitana. | Foto: composición LR/Senamhi/Machupicchu Terra

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo se registrarán niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta en las playas de Lima, en plena temporada de verano. Por ello, se recomienda a la población utilizar protector solar de manera adecuada para proteger la piel y evitar posibles daños por la exposición prolongada al sol.

Asimismo, las autoridades aconsejan usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y ropa ligera de manga larga, además de permanecer en la sombra durante las horas de mayor intensidad solar, especialmente entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m.

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¿Cuál será pronóstico del Senamhi para el sábado 14 de marzo?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente del Perú, para el sábado 14 de marzo las playas del norte de Lima registrarán un índice de radiación UV de 11, nivel considerado extremadamente alto, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 27 °C.

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En tanto, en las playas del centro de la capital se prevé un índice UV de 10, catalogado como muy alto, acompañado de temperaturas entre 21 °C y 26 °C. Por su parte, en el litoral sur el índice alcanzará también el nivel 11, igualmente clasificado como extremadamente alto, con valores térmicos que se ubicarán entre los 21 °C y 26 °C.

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¿Qué pronóstico del clima prevé el Senamhi para el domingo 15 de marzo?

Por otro lado, la entidad pronosticó que los niveles de radiación se mantendrán en un índice de 11, con temperaturas de 22 °C a 27 °C. En las playas del centro, el índice será de 10, muy alto, con temperaturas entre 21 °C y 27 °C. En las playas del sur se prevé un índice de 10, muy alto, con temperaturas de 21 °C a 26 °C.

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