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Sociedad

Resultados oficiales Serums 2026-I: revisa el link con los puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

A cuatro días de la evaluación, el Minsa publicó los puntajes que obtuvieron los cerca de 40.000 profesionales de salud que participaron en el proceso. Además, dio detalles sobre los plazos para solicitud de revisión.

Resultados Serums 2026-I
Resultados Serums 2026-I | Composición LR / Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este 23 de abril los resultados oficiales de la Evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, luego de que cerca de 40.000 profesionales rindieran la evaluación nacional el domingo 19.

El actual proceso permitirá cubrir 7.489 plazas remuneradas en distintas regiones del país para médicos, enfermeras, obstetras, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, biólogos, trabajadores sociales, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios.

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Resultados del Serums 2026-I: enlace oficial

Los interesados en conocer su puntaje en la prueba solo deben acceder a este enlace. Allí encontrarán la lista de los postulantes seleccionados por orden de mérito, profesión y región evaluada. En algunos casos, se precisa quienes fueron los aspirantes que no se presentaron ni rindieron el examen.

Tras la publicación de los resultados, el Minsa recordó que el viernes 24 se habilitará el plazo para la presentación de solicitudes de revisión. Estas serán atendidas los días 27 y 28 de abril, fecha en la que también se publicarán los resultados finales del proceso.

¿Cuáles son las condiciones que ofrece el servicio de Serums en Perú?

El proceso ofrece 7.489 plazas distribuidas a nivel nacional, principalmente en regiones con mayores necesidades de atención en salud. Los profesionales seleccionados recibirán una remuneración mensual base, que en el caso de médicos asciende a S/6.624, mientras que otros profesionales percibirán alrededor de S/5.300, además de bonificaciones según la zona asignada.

El inicio del servicio para plazas remuneradas está previsto para el 6 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2027. El Serums es un requisito obligatorio para ejercer en el sector público y acceder a programas de especialización o becas estatales.

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