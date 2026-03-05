Radiación ultravioleta llegará a niveles “extremadamente altos” en todo el Perú, alerta Senamhi

El panorama extremo de radiación UV se registrará en la costa, sierra y selva. | La República

El panorama extremo de radiación UV se registrará en la costa, sierra y selva. | La República

El país se encuentra en su temporada anual de verano. En este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la radiación ultravioleta (UV), proveniente del sol, alcanzará registros extremos en todo el territorio nacional, una tendencia que se mantendría hasta el mes de abril.

Según la institución, tanto en la costa —incluyendo a Lima Metropolitana— como en la selva se prevén niveles entre "muy altos" y "extremadamente altos", mientras que en la sierra se registrarían también índices excesivamente elevados. Al respecto, La República consultó con el ingeniero Orlando Ccora, especialista en el tema del Senamhi, para conocer los motivos de este fenómeno y su repercusión en la salud de las personas.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Por qué aumenta la radiación UV?

Según Ccora, el incremento es habitual por estas fechas porque la Tierra se acerca más al sol. Además, influye el hecho de que nuestro país se encuentra cerca de la línea del Ecuador, junto a naciones que tienen los más altos reportes de recepción de rayos ultravioletas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

A esto se suma un factor característico del Perú que eleva la carga de esta energía invisible aún más, a comparación de otros Estados de la región tropical: el efecto de la altitud. "Tenemos millones de compatriotas que viven por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mientras se eleva el nivel de la superficie, es mayor la radiación que se recibe", indicó.

Efectos en la población

Una radiación UV mayor puede traer distintas consecuencias para la salud humana si no se toman precauciones antes de exponerse al aire libre. De acuerdo con el especialista, los problemas más comunes suelen ser las quemaduras solares o piel rojiza, el cáncer de piel y complicaciones en la visión que pueden producir cataratas. Además, sostiene que una sobreexposición al sol debilita el sistema inmunológico de las personas y las vuelve más proclives a contraer cualquier enfermedad.

Por otro lado, también refirió que el impacto repercute en el ecosistema marino y terrestre. En el primer caso, porque los rayos alcanzan fácilmente al fitoplancton que se encuentra en las primeras capas de la superficie del mar y lo destruyen, dejando sin alimento a los peces; y en la segunda situación, debido a que las hojas de las plantas se queman y el proceso de fotosíntesis se altera.

Recomendaciones

Frente a este escenario, el representante del Senamhi sugirió a la población adoptar medidas de protección para reducir los riesgos. Entre ellas, usar sombreros o gorros de ala ancha, lentes de sol con protección UV y camisas o polos de manga larga de tela ligera. Además, destacó el uso de sombrillas y recordó la importancia de aplicarse protector solar, hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada, especialmente en las horas de mayor intensidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.