Sociedad

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

El organismo advirtió precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la costa de Tumbes y en la zona interior de Piura, donde se prevén los mayores acumulados durante el periodo de vigencia del aviso.

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán a varias regiones del país entre el 10 y 12 de marzo
Lluvias y tormentas eléctricas afectarán a varias regiones del país entre el 10 y 12 de marzo | Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que un nuevo episodio de precipitaciones se desarrollará e intensificará en la sierra y la costa norte del país. La entidad emitió una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas. Este fenómeno se presentaría entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 81, se prevé granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en zonas que superen los 3.800 m s. n. m. en la sierra centro y sur. Estos episodios también incluirán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Regiones bajo posible afectación

La alerta tendrá una vigencia aproximada de 71 horas, por lo que el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención ante los posibles impactos de las condiciones climáticas adversas.

El evento podría afectar principalmente a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Pronóstico de precipitaciones por día

Durante el periodo del martes 10 al jueves 12 de marzo se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa de Tumbes y Piura, así como en la sierra norte, centro y sur. En general, los registros diarios variarían entre 20 y 50 mm en la costa norte; entre 12 y 40 mm en la sierra norte; entre 10 y 30 mm en la sierra centro; y entre 10 y 25 mm en la sierra sur.

Para el miércoles 11 de marzo se espera el mayor incremento de precipitaciones, especialmente en la costa de Tumbes y Piura, donde los valores podrían alcanzar hasta 60 mm por día. En la sierra norte, los valores se ubicarían entre 16 y 40 mm diarios. Finalmente, el jueves 12 de marzo las condiciones persistirían en las mismas zonas, con acumulados dentro de los rangos señalados. En la sierra sur, los registros variarían entre 10 y 21 mm por día.


