Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao entre el 28 y el 30 de abril, debido a trabajos de mantenimiento preventivo programados en distintos puntos de la capital.

Según la entidad, los cortes de agua podrían extenderse hasta por 13 horas y afectarán a distritos como San Juan de Lurigancho. Ante ello, Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

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Corte de agua en Lima: los distritos que no tendrán agua

Martes 28 de abril

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Portada de La Planicie; Urb. Los Condes de la Portada (parcela 5 y 6)

Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, Grupo Bloqueteros, Zona Longar, Grupo Palmeras, Zona Los Álamos, sector El Valle, Zona Floresta, Grupo Los Frutales

Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina, Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, Asociación Casa Huerta San Diego

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Surquillo

Motivo: Empalme de tubería

Zonas afectadas: Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta; Av. Manuel Villarán, calle La Magnolia, calle Laurel Rosa, calle Palo Rosa, Av. El Sauce, Av. Tomás Marsano

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

Surquillo

Motivo: Ejecución de empalme

Zonas afectadas: Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta; Av. Manuel Villarán, calle La Magnolia, calle Laurel Rosa, calle Palo Rosa, Av. El Sauce, Av. Tomás Marsano

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Covima, A. H. Paraje Puruchuca, condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa, habilitación Las Palmeras

Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A. H. 13 de Octubre, A. F. Ciudad Luz, P. J. San Salvador, A. F. Virgen del Carmen, Agrup. Siglo XXI, A. H. Santa Cruz de Vista Alegre, A. H. Nuevo San Salvador, A. H. 22 de Noviembre, A. H. Tiwinza (varias ampliaciones), A. F. Tierra Prometida, A. F. Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A. H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Balcón de Bayóvar, A. H. Los Amautas, A. F. Lourdes Camones

Horario de corte: 1.00 p. m. a 10.00 p. m.

Miércoles 29 de abril

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, Grupo El Tunal, Grupo Los Industriales, Grupo Los Jazmines, Grupo Los Encantos, Zona Floresta

Horario de corte: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre, A. H. Bayóvar (varias ampliaciones), A. H. Niño Jesús, A. H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego ampliación, A. F. Las Mercedes, A. F. Las Palmeras, A. F. Torres Cruz Blanca, A. H. Señor de los Milagros ampliación, A. F. Nueva Primavera, A. F. Valle Sagrado, A. F. La Fortaleza, A. F. Las Lomas de Bayóvar, entre otras

Horario de corte: 10.00 a. m. a 8.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A. H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito (3ra a 8va etapa), A. H. Calizal de Carabayllo, A. H. Los Jardines del sector La Quebrada, A. H. Proyecto Integral Las Lomas (sectores Cruz del Norte II y ampliación), Agrup. Familiar Primavera

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Santa Anita

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Santa Aurelia; Coop. Santa Aurelia, Asoc. Residencial Santa Anita, Asoc. Sapotal I y II, Urb. Los Cedros, Asoc. Monterrey, Asoc. Los Jardines, Asoc. Sol de Santa Anita (parcela II), Tejidos San Jacinto

Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.





