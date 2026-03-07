HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lluvias intensas continuarán hasta el 9 de marzo en la sierra y costa norte, según Senamhi: se prevén descargas eléctricas

El organismo también pronosticó la ocurrencia de otras precipitaciones, como granizo y nevadas. Además, no descartó que se presenten eventos pluviales ligeros y dispersos en el resto de la zona costera.

Las precipitaciones vienen afectando al menos 19 regiones del país
Las precipitaciones vienen afectando al menos 19 regiones del país | La República | Foto: Emmanuel Moreno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias, de moderada a fuerte intensidad, continuarán hasta el lunes 9 de marzo en la sierra y costa norte del país. Además, no descartó que se reporten otros tipos de precipitaciones en determinados lugares.

PUEDES VER: Gobierno declara estado de emergencia en Ayacucho por lluvias intensas y prorroga medida en 19 regiones

lr.pe

Panorama por sectores

De acuerdo con el aviso N° 080, se espera la caída de granizo en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m., así como nevadas en localidades ubicadas sobre los 3.800 m s. n. m. de la sierra centro y sur. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otro lado, se pronostican lluvias localizadas en la costa de Tumbes y en la parte interior del litoral de Piura, con un incremento de la nubosidad en horas de la tarde y acumulados de entre los 20 y 60 milímetros por día. No obstante, el Senamhi no rechazó la posibilidad de que se presenten eventos pluviales ligeros y dispersos en el resto de la zona costera.

PUEDES VER: Desborde de río Sarkihuato en VRAEM destruye más de 30 viviendas y deja ciudadanos atrapados

lr.pe

Previsiones en la Amazonía

En el caso de la selva, la institución prevé lluvias y/o chubascos localizados, de modestas a mayores magnitudes, principalmente en la parte alta, central y sur. Estos episodios también estarán acompañados de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Departamentos en riesgo

Recientemente, el Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en distritos de 19 regiones del país debido al peligro inminente por las intensas precipitaciones. La ampliación regirá a partir del 11 de marzo y permitirá continuar con los trabajos de reducción del riesgo de desastres, así como impulsar medidas de respuesta y rehabilitación frente a los efectos de las lluvias.

Las regiones comprendidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Las acciones serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, con la coordinación técnica del Indeci y la participación de diversos sectores del Ejecutivo.

