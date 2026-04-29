Abogado revela que ocho peruanos habrían fallecido en zona de guerra en Rusia: “Les prometieron trabajos civiles”

Las familias piden al Gobierno que acelere la salida de los ciudadanos refugiados y heridos. | Foto: Carlos Felix/LR

Las familias piden al Gobierno que acelere la salida de los ciudadanos refugiados y heridos. | Foto: Carlos Felix/LR

Familiares de peruanos enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania protestaron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que el Gobierno gestione su repatriación. Denuncian que sus parientes fueron captados con ofertas laborales falsas difundidas por redes sociales y terminaron en el frente de combate.

El abogado consultor de las familias, Marcelo Tataje Pecol, informó que hasta ahora se ha confirmado la muerte de ocho connacionales. También hay cinco heridos y 10 peruanos refugiados en la Embajada del Perú en Moscú. 'Por ahora tenemos la confirmación de ocho peruanos fallecidos, cinco heridos y 10 refugiados en la embajada', declaró a La República.

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Familiares de peruanos en guerra entre Rusia y Ucrania exigen repatriación urgente. Foto: Carlos Félix/LR

Según explicó, los afectados viajaron a Rusia bajo la promesa de empleos civiles en minería, metalurgia, seguridad o transporte. En el caso de algunos exmilitares, les ofrecieron labores similares a las que realizaron antes en Irak, pero lejos de la zona de combate.

Ofertas laborales terminaron en reclutamiento militar

La denuncia detalla que, desde mediados del 2025, una red transnacional —presuntamente integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y reclutadores locales— difunde ofertas laborales a través de Instagram y TikTok.

Las víctimas, en su mayoría exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, fueron convencidas de que trabajarían resguardando embajadas, hospitales o instalaciones estratégicas. Otros civiles, añadió el abogado Tataje, fueron captados como supuestos ingenieros, cocineros, taxistas o personal de apoyo, con sueldos que oscilaban entre US$2.600 y US$4.000 mensuales, además de bonos de ingreso de hasta US$20.000.

'Las personas han sido reclutadas de manera involuntaria para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. (…) A ellos se les prometió ir por trabajos civiles', sostuvo.

Sin embargo, al llegar a territorio ruso, según la denuncia, les retiraron sus pasaportes y quedaron impedidos de regresar. 'En cuanto llegaron se les arrebataron los pasaportes y fueron inscritos directamente en la guerra para participar en primera línea', afirmó.

Las familias aseguran que varios viajaron con la intención de sostener económicamente a sus hogares, pero terminaron incomunicados, sometidos a entrenamiento militar y enviados al conflicto armado en un plazo de apenas tres semanas.

Denuncian reclutamiento involuntario de peruanos para participar en conflicto armado. Foto: Carlos Félix/LR

Más desaparecidos y posible aumento de casos

Hasta el momento, las familias han formalizado la denuncia por 135 peruanos desaparecidos, aunque la cifra podría crecer tras nuevos reportes recibidos desde distintas regiones de ese país euroasiático. Según el abogado, en las últimas horas se conoció que habría otros 250 posibles casos en provincias.

'En este preciso momento se están presentando un escrito por 135 peruanos desaparecidos. Sin embargo, ayer en la noche nos comunicaron que hay al parecer 250 personas más en provincias', advirtió.

Precisó además que la asociación reúne a unas 100 familias, aunque el número de afectados es mayor porque en varios casos hay dos o hasta tres integrantes de un mismo hogar reclutados.

Exigen intervención directa del canciller

La principal demanda de los familiares es que la Cancillería acelere la emisión de una nota diplomática que permita gestionar la salida de los peruanos refugiados en la embajada, así como la repatriación de heridos y fallecidos ya identificados.

'El motivo es presentar esta queja formal para solicitar el levantamiento de la nota diplomática y que puedan deportar finalmente a los 10 ciudadanos que tenemos en la embajada de Perú en Rusia y también traer a los heridos y a los fallecidos', explicó.

Tataje cuestionó además la falta de respuesta directa del ministro de Relaciones Exteriores y señaló que, hasta ahora, solo han sostenido una reunión breve con el cónsul, quien no tiene facultades para ejecutar ese trámite diplomático.

'Por ahora el ministro de Relaciones Exteriores no se ha comunicado directamente con ninguno de los tres abogados', indicó.

También pidió al Congreso sumarse a la presión para acelerar las gestiones y advirtió que el tiempo juega en contra de quienes siguen atrapados en el frente de guerra.

'Mientras nosotros conversamos y mientras más nos demoremos, menos posibilidades de ir a recuperar a los peruanos que están en la primera línea', alertó.

Cancillería exige información a Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que exigió a la Embajada de Rusia en Lima detalles sobre la ubicación, situación y estado de salud de los peruanos reclutados para integrar sus fuerzas militares. Para ello, entregó una lista oficial de connacionales identificados y pidió una respuesta urgente.

Cancillería recordó además que todo ciudadano peruano debe solicitar autorización previa para servir en Fuerzas Armadas extranjeras. También ordenó al embajador del Perú en Moscú reforzar las gestiones ante las autoridades rusas para 'abordar esta delicada problemática'.

El sector convocó al Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Defensa y Ministerio de Trabajo para coordinar acciones frente a las denuncias. Además, anunció la creación de un grupo de trabajo ad hoc para seguir cada caso e impulsar investigaciones por presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.