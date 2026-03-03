Ola de calor en Lima rompió récord este verano 2026: 18 días seguidos con temperaturas de hasta 34,5°C
El episodio se registró del 11 al 28 de febrero y ocasionó repercusiones en el consumo de servicios básicos y en la salud pública.
Lima soportó la ola de calor más prolongada del verano 2026 con 18 días consecutivos de altas temperaturas que marcaron un récord en la temporada. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el episodio se extendió del 11 al 28 de febrero, periodo en el que varias zonas de la capital registraron valores inusualmente elevados para esta época del año.
Durante esos días, algunas estaciones meteorológicas reportaron hasta 34,5°C, especialmente en distritos de Lima Este como La Molina, donde la sensación térmica alcanzó este rango debido a la baja nubosidad y al incremento de la radiación solar.
Temperaturas cálidas se mantendrán incluso después de abril, según el Senamhi. Foto: Carlos Contreras/La República.
Senamhi alerta nuevo episodio de lluvias y calor extremo en marzo
Tras este récord térmico, Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, advirtió que desde el 4 de marzo podría presentarse un periodo lluvioso en la costa peruana. Según indicó, se prevé un nuevo episodio de ola de calor con valores elevados, acompañados de lluvias, debido a la persistencia de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.
La especialista señaló en Canal N que, aunque el periodo de precipitaciones culmina entre marzo y abril, el fenómeno continuará manifestándose debido al aumento sostenido de las temperaturas, lo que provocará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la capital.
Además del impacto en la sensación térmica, la radiación ultravioleta alcanzó niveles altos y extremadamente altos, lo que incrementó el riesgo de golpes de calor y afectaciones en la piel.
La entidad explicó que el fenómeno también tuvo repercusiones en la vida cotidiana de los limeños, desde el aumento en el consumo de agua potable y energía eléctrica hasta afectaciones en la salud pública, especialmente en niñas, niños y adultos mayores. En ese sentido, recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10 a. m. y 4 p. m., mantenerse hidratados y usar protector solar.
