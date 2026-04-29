Estudiantes de la UNSAAC toman campus universitario: siguen protestas por alza de pasajes en Cusco

Estudiantes de la UNSAAC en Cusco retomaron sus protestas contra el aumento de pasajes del transporte urbano, bloqueando la avenida La Cultura. Esto generó congestión vehicular en la zona. | La República | Luis Álvarez

Estudiantes de la UNSAAC en Cusco retomaron sus protestas contra el aumento de pasajes del transporte urbano, bloqueando la avenida La Cultura. Esto generó congestión vehicular en la zona. | La República | Luis Álvarez

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) retomaron sus protestas en rechazo al alza de pasajes del transporte urbano y tomaron la ciudad universitaria de Perayoq, en la región Cusco.

Como parte de sus medidas, los universitarios salieron a las calles y bloquearon un tramo de la avenida La Cultura, una de las principales vías de la ciudad, lo que generó congestión vehicular y afectó el tránsito en la zona.

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Denuncias por presuntos abusos de transportistas

Los manifestantes denunciaron que diversas empresas de transporte incumplieron los acuerdos alcanzados en la última sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, donde se comprometieron a mantener el medio pasaje y el pasaje escolar en S/0,50.

Asimismo, los estudiantes aseguraron que continúan siendo víctimas de maltratos por parte de conductores y cobradores, situación que —afirman— evidencia la falta de fiscalización en el servicio de transporte urbano.

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Advierten radicalizar medida

Al cierre de esta edición, los manifestantes liberaron la vía y se replegaron al interior del campus, que permanece tomado. No obstante, trascendió que en las próximas horas se evaluaría su reapertura.

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