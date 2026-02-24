HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ola de calor golpea Lima: temperaturas superan los 32ºC y Senamhi mantiene alerta roja

La Molina registró 32,6°C y en San Borja la sensación térmica bordeó los 36°C. El calentamiento del mar y los vientos débiles del sur agravan el episodio de calor, según el Senamhi.

Senamhi advierte sobre sensación térmica de hasta 36 °C en Lima Metropolitana
Senamhi advierte sobre sensación térmica de hasta 36 °C en Lima Metropolitana | Composición LR

Una ola de calor mantiene en alerta a la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó un incremento sostenido de las temperaturas diurnas en Lima, donde los distritos alejados del mar ya acumulan 14 días consecutivos con valores por encima de los registros habituales del verano. La sensación térmica también ha alcanzado niveles superiores, lo que intensifica el malestar en la capital.

Este martes 24 de febrero, la estación de La Molina registró 32,6°C al mediodía, mientras que en San Borja la sensación térmica se aproximó a 36°C. Especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones responden al calentamiento de la superficie del mar y al ligero debilitamiento de los vientos del sur.

Distritos de Lima superan los 30°C

En Lima Metropolitana, varias estaciones meteorológicas superaron los 30°C. Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Santa Anita alcanzaron 32°C; Jesús María y San Martín de Porres registraron 31°C, mientras que Ancón reportó 29°C y Lurigancho, 27°C.

En cuanto a la sensación térmica, La Molina llegó a 35°C y distritos como Jesús María y Carabayllo alcanzaron 34°C.

A nivel regional, se prevén temperaturas entre 27°C y 30°C en Lima oeste y centro, y alrededor de 32°C en Lima este y norte. En La Libertad se estiman valores entre 30°C y 33°C; en Áncash y la región Lima, entre 28°C y 34°C; en Ica, entre 31°C y 36°C; y en Arequipa, Moquegua y Tacna, entre 28°C y 35°C. En Piura y Tumbes, los registros podrían alcanzar 37°C, mientras que en Lambayeque se esperan hasta 35°C.

Alerta roja por incremento extremo de temperatura

De acuerdo con el aviso meteorológico de alerta roja vigente, se prevé un incremento de la temperatura diurna en la costa, de moderada a extrema intensidad, entre el 23 y el 25 de febrero. La escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV), mientras que por la tarde se esperan ráfagas de viento cercanas a 35 km/h.

Las regiones más expuestas son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Asimismo, la mayor nubosidad nocturna y la menor ventilación incrementarán las temperaturas durante la noche, lo que intensificará la sensación de bochorno. No se descarta la presencia de nubosidad con lluvias dispersas hacia la tarde o la noche en algunos distritos costeros.

