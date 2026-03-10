Autoridades encontraron el cuerpo de la víctima, el cual presentó quemaduras graves. | Composición LR | Difusión

Autoridades encontraron el cuerpo de la víctima, el cual presentó quemaduras graves. | Composición LR | Difusión

Un hombre, identificado como Vicente Mamani Mayhua, perdió la vida tras ser alcanzado por una descarga eléctrica durante una tormenta registrada en el sector Ccacapuncu de la comunidad de Toxaccota, distrito de Maranganí, provincia de Canchis (Cusco ). El lamentable hecho ocurrió la tarde del último lunes, cuando la víctima retornaba a su vivienda luego de realizar sus labores agrícolas.

Con este caso, ya son seis las personas fallecidas en la región Cusco a causa de tormentas eléctricas en lo que va del año. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que en los próximos días continuarán las lluvias en zonas altoandinas, acompañadas de descargas eléctricas, por lo que recomendó a la población tomar precauciones para evitar nuevas tragedias.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Comunero terminó con quemaduras graves

Tras tomar conocimiento del suceso, efectivos policiales de Sicuani se trasladaron al lugar, donde constataron el fallecimiento del comunero Mamani Mayhua. Según las primeras diligencias, el hombre presentaba quemaduras graves en gran parte del cuerpo, producto del impacto del rayo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Sicuani, donde se realizarán las diligencias correspondientes conforme a ley.

Alerta por lluvias y descargas eléctricas en 19 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que un nuevo episodio de precipitaciones se desarrollará e intensificará en la sierra y la costa norte del país. La entidad emitió una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas. Este fenómeno se presentaría hasta el jueves 12 de marzo.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 81, se prevé granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en zonas que superen los 3.800 m s. n. m. en la sierra centro y sur. Estos episodios también incluirán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

El evento podría afectar principalmente a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real