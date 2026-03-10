HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Wolfgang Grozo contra Gorriti, Curwen y CIDH | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Hombre muere por impacto de rayo y se convierte en la sexta víctima de las tormentas eléctricas en Cusco durante el 2026

El fallecido presentaba quemaduras graves y fue encontrado por la policía de Sicuani . Su cuerpo será trasladado a la Morgue Central para las diligencias correspondientes.

Autoridades encontraron el cuerpo de la víctima, el cual presentó quemaduras graves.
Autoridades encontraron el cuerpo de la víctima, el cual presentó quemaduras graves. | Composición LR | Difusión

Un hombre, identificado como Vicente Mamani Mayhua, perdió la vida tras ser alcanzado por una descarga eléctrica durante una tormenta registrada en el sector Ccacapuncu de la comunidad de Toxaccota, distrito de Maranganí, provincia de Canchis (Cusco ). El lamentable hecho ocurrió la tarde del último lunes, cuando la víctima retornaba a su vivienda luego de realizar sus labores agrícolas.

Con este caso, ya son seis las personas fallecidas en la región Cusco a causa de tormentas eléctricas en lo que va del año. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que en los próximos días continuarán las lluvias en zonas altoandinas, acompañadas de descargas eléctricas, por lo que recomendó a la población tomar precauciones para evitar nuevas tragedias.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

lr.pe

Comunero terminó con quemaduras graves

Tras tomar conocimiento del suceso, efectivos policiales de Sicuani se trasladaron al lugar, donde constataron el fallecimiento del comunero Mamani Mayhua. Según las primeras diligencias, el hombre presentaba quemaduras graves en gran parte del cuerpo, producto del impacto del rayo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Sicuani, donde se realizarán las diligencias correspondientes conforme a ley.

PUEDES VER: Ola de calor afectará Lima hasta el 12 de marzo: Senamhi advierte temperaturas superiores a 30ºC

lr.pe

Alerta por lluvias y descargas eléctricas en 19 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que un nuevo episodio de precipitaciones se desarrollará e intensificará en la sierra y la costa norte del país. La entidad emitió una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas. Este fenómeno se presentaría hasta el jueves 12 de marzo.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 81, se prevé granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en zonas que superen los 3.800 m s. n. m. en la sierra centro y sur. Estos episodios también incluirán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

El evento podría afectar principalmente a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

LEER MÁS
Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

LEER MÁS
Cusco: dictan prisión preventiva para tres implicados en millonario asalto a minero

Cusco: dictan prisión preventiva para tres implicados en millonario asalto a minero

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Abencia Meza es acusado de golpear y dejar grave a músico en Puente Piedra: "Queremos justicia"

Hijo de Abencia Meza es acusado de golpear y dejar grave a músico en Puente Piedra: "Queremos justicia"

LEER MÁS
Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombre muere por impacto de rayo y se convierte en la sexta víctima de las tormentas eléctricas en Cusco durante el 2026

Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

Alfredo Bryce Echenique: el día que el escritor vio la película 'Un mundo para Julius'

Sociedad

Suben pasajes del transporte público en S/0,50 por incremento del precio de combustibles

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

Chiclayo: asesinan a joven padre en Chongoyape para robar su motocicleta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre contrato de Suheyn Cipriani en Congreso: "Parece que Salhuana también es a toda máquina"

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025