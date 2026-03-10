Cambios en las temperaturas diurnas y nocturnas en la costa. | Foto: difusión

La costa peruana registrará cambios en las temperaturas tanto durante el día como en la noche, explicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con el reciente pronóstico, vigente desde el martes 10 hasta el martes 17 de marzo, varias ciudades de Lima y del país registrarán valores elevados, lo que podría generar malestar.

Según la entidad meteorológica, al mediodía se prevé cielo despejado con escasa nubosidad, lo que provocará un ambiente más cálido en las noches. En distritos de Lima oeste y Lima centro se esperan valores entre 26°C y 30°C, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar los 32°C.

Por otro lado, las noches se sentirán cálidas debido a la presencia de nubosidad nocturna y a una menor ventilación, lo que podría generar sensación de bochorno, especialmente en la costa norte.

Senamhi explicó que estas variaciones responden a condiciones cálidas en el mar y al ingreso de vientos del norte en los próximos días, lo que favorecerá una mayor disipación de la cobertura nubosa y la formación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral. Asimismo, no se descartan ráfagas de viento hacia el atardecer.

Regiones afectadas por ola de calor

De acuerdo al monitoreo del Senamhi, estas son las zonas más afectadas:

Temperaturas diurnas previstas

Lima Metropolitana: Entre 26°C y 32°C

Piura y Tumbes : entre 32°C y 37°C

y : entre 32°C y 37°C Lambayeque: entre 31°C y 36°C

La Libertad: entre 29°C y 33°C

Región Lima y Áncash: entre 27°C y 34°C

Temperaturas nocturnas

Lambayeque (costa): entre 21°C y 23°C.

