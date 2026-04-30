Youna sale al frente y niega pedida a ‘prima’ de Samahara Lobatón: “Jamás le dije que me quería casar”

La polémica que involucra a Youna y el entorno de Samahara Lobatón sigue escalando. Luego de que Melody Cortez, conocida como la 'prima' de la influencer, asegurara que el barbero le pidió matrimonio en un helicóptero, el propio protagonista decidió pronunciarse para aclarar lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, el influencer negó que haya existido una propuesta formal, aunque reconoció que sí preparó una sorpresa con anillo incluido durante la relación que mantuvieron en el pasado.

Youna aclara episodio del anillo y descarta propuesta de matrimonio a Melody Cortez

El barbero explicó que la versión de la 'prima' de Samahara ha sido malinterpretada y remarcó que, en ese momento, no existían las condiciones para pensar en dar el siguiente paso. En ese sentido, precisó que se trató de un detalle dentro de una relación que fue especial para él.

“La propuesta de matrimonio que supuestamente hice primero a mi ex no fue una propuesta de matrimonio porque claramente sabía que en esa situación y en ese momento no podíamos casarnos”, sostuvo.

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Asimismo, confirmó que el episodio del helicóptero sí ocurrió y que incluso le regaló un anillo, pero aclaró que nunca expresó una intención real de casarse con Melody.

“Si fue verdad eso del helicóptero, le di un anillo, pero jamás le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella”, afirmó.

'Prima' de Samahara Lobatón aseguró que Youna le pidió matrimonio en helicóptero

La polémica se desató luego de que Melody Cortez, presentada públicamente como la 'prima' de Samahara Lobatón, asegurara que Youna le pidió matrimonio a ella primero, mucho antes de cualquier intento con la influencer. Sus declaraciones se dieron en el programa de espectáculos 'Q bochinche', donde marcó distancia entre ambas historias.

Según relató, el barbero organizó una escena que calificó como “romántica” en Miami, Estados Unidos, donde incluso hubo un anillo de por medio. “A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo. Él se quiere casar hace tiempo”, afirmó, dejando entrever que su vínculo con él fue más significativo.

Además, detalló que la supuesta propuesta ocurrió durante un vuelo en helicóptero, en medio de una relación a distancia, e insistió en que fue la primera en vivir este tipo de gesto. “Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...”, añadió, avivando la controversia que luego motivó la respuesta pública del también influencer.