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Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

La evaluación del SERUMS involucró a profesionales de las 12 carreras de ciencias de la salud, con la supervisión de entidades como la Defensoría del Pueblo y los colegios profesionales.

Ministerio de Salud publica resultados finales de evaluación para el SERUMS 2026-I a nivel nacional
Ministerio de Salud publica resultados finales de evaluación para el SERUMS 2026-I a nivel nacional | Andina
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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este 28 de abril los resultados finales de la evaluación para el SERUMS 2026-I, realizada el pasado 19 de abril de 2026 a nivel nacional y de forma descentralizada en 29 sedes. La evaluación contó con la participación de profesionales de las 12 carreras de ciencias de la salud.

Durante el proceso, participaron diversas entidades como la Defensoría del Pueblo, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los colegios profesionales, entre otros, con el objetivo de garantizar la transparencia en todas las etapas de la evaluación.

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Resultados de la evaluación para el SERUMS 2026-I

De acuerdo con el cronograma oficial, los postulantes pueden consultar los resultados de la evaluación, así como las notas más altas obtenidas según carrera y región de evaluación.

  • Paso 1: Ingresar al portal web del Ministerio de Salud o acceder directamente mediante el ENLACE habilitado.
  • Paso 2: Revisar en la plataforma los apellidos y nombres de los postulantes, la profesión, la región de evaluación y la nota obtenida.

¿Qué es el SERUMS?

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) es un programa obligatorio de servicio a la comunidad en el que participan profesionales de las ciencias de la salud ya titulados y colegiados. Su ejecución se realiza principalmente en zonas rurales y áreas con menor acceso a servicios de salud en el Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el SERUMS tiene un enfoque preventivo-promocional y se desarrolla durante 12 meses en establecimientos de salud a nivel nacional. Al finalizar este periodo, los profesionales adquieren experiencia que les permite desempeñarse en el sector público de salud.


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