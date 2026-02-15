Lluvias de verano hasta el 19 de febrero: Senamhi anuncia que precipitaciones afectarán en Lima y Callao

Las lluvias de verano que sorprendieron a varios distritos de Lima y el Callao continuarán presentándose hasta el 19 de febrero, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El aviso extiende las condiciones inestables que inicialmente se esperaba culminaran durante el fin de semana, manteniendo la vigilancia en distintos puntos de la costa.

De acuerdo con declaraciones brindadas por el meteorólogo Javier Mora a Canal N, estas precipitaciones se originan cuando nubes formadas en la sierra son desplazadas hacia la costa por acción de los vientos, fenómeno conocido como trasvase. Esta dinámica atmosférica ha generado lluvias intermitentes en la capital y en la provincia constitucional del Callao durante los últimos días.

Senamhi extiende aviso en Lima, Callao y regiones del norte

El Senamhi precisó que las lloviznas previstas suelen presentarse de manera breve, aunque repetitiva, lo que incrementa la sensación de bochorno tras su ocurrencia debido al aumento de humedad en el ambiente. Esta condición provoca que la percepción de calor sea mayor entre la población, incluso cuando las temperaturas no registran incrementos significativos.

La advertencia meteorológica no solo comprende Lima y Callao, sino también regiones del norte como Tumbes, Piura y La Libertad, donde igualmente se han reportado lluvias durante la temporada de verano. La institución indicó que la indicación para la costa se mantiene vigente, por el momento, hasta el 16 de febrero, aunque las precipitaciones podrían continuar algunos días adicionales.

El especialista Javier Mora explicó además que el monitoreo de las condiciones atmosféricas se realiza de forma constante, ajustando las proyecciones conforme evolucionan los sistemas meteorológicos. Asimismo, se recomendó a la ciudadanía mantenerse informada ante posibles cambios repentinos, especialmente si se planifican actividades al aire libre o desplazamientos hacia zonas de playa.

Advierte posible activación de quebradas en la sierra central y norte

Una de las principales inquietudes ante la persistencia de lluvias es la eventual activación de quebradas en zonas altoandinas. El Senamhi advirtió que regiones como Lima, Áncash, La Libertad y Cajamarca presentan probabilidad de registrar este tipo de eventos en sectores de la sierra, considerando que el suelo permanece húmedo tras las precipitaciones recientes.

Según lo informado, el seguimiento se desarrolla en coordinación con el área de hidrología para evaluar el comportamiento de ríos y cuencas. Hasta el momento, no se ha reportado un aumento peligroso en los caudales; sin embargo, la vigilancia continúa de manera diaria, especialmente en el norte del país, donde las lluvias alcanzan mayor intensidad.

El mapa de riesgo elaborado por la institución identifica a la sierra central y norte como las zonas con mayor posibilidad de activación de quebradas en las próximas horas. Ante este escenario, se recomendó a las personas que residen cerca de estos cauces naturales permanecer atentas a los comunicados oficiales y a los conductores que viajan hacia la sierra extremar precauciones ante posibles deslizamientos o caída de material en las carreteras.

