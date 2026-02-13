HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

El jefe del Parque Nacional Huascarán, Abdias Villoslada, señaló que la turista ingresó sin cumplir los procedimientos ni contar con guía autorizado, y recordó que la zona cuenta con señalización clara sobre las normas de conservación.

Turista que ingresó a la laguna 69 sin autorización podría recibir multa de hasta S/55.000
Turista que ingresó a la laguna 69 sin autorización podría recibir multa de hasta S/55.000

El pasado 10 de febrero, las autoridades del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) confirmaron que se inició un procedimiento administrativo sancionador contra una turista que ingresó a bañarse en la Laguna 69, ubicada en el Parque Nacional Huascarán (PNH), en Áncash, a pesar de que el acceso al agua está prohibido. El caso fue detectado luego de que un video del hecho se difundiera en TikTok, donde se observa claramente el ingreso a la laguna y la presencia de un dron que registró la escena.

El jefe del PNH, Abdias Villoslada, explicó en TV Perú que la visitante infringió las normas de conservación del área natural protegida y que la zona cuenta con señalización visible que prohíbe el ingreso al agua. Según indicó, el parque mantiene un control de visitantes a través de los manifiestos de agencias autorizadas.

Multa de hasta S/55.000 y posible veto al ingreso

“Tenemos lineamientos y también simbología en la zona. El visitante nacional o extranjero llega al sector de la 69, lo primero que va a ver es un panel que prohibe ingresar”, fue lo que señaló el funcionario.

De acuerdo al Reglamento del procedimiento administrativo sancionador por afectación a las áreas naturales potegidas, la multa por acceder a espacios restringidos sin autorización puede ir desde una hasta 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a una multa de hasta S/55.000. Además, la infractora podría ser vetada e impedida de ingresar nuevamente al área natural protegida.

La jefatura del PNH recordó además que existen reglas claras que buscan preservar el entorno natural, entre las cuales figuran prohibiciones como la caza, la tala, la realización de fogatas, el ingreso de mascotas, el acceso directo a la laguna fuera de los espacios permitidos y el uso de drones sin autorización expresa. Estas restricciones responden a la fragilidad del ecosistema y al alto flujo de visitantes que recibe la zona.

Control de visitantes y nuevas medidas de ingreso con agencias autorizadas

Según detalló Villoslada, la mujer ingresó sin cumplir el procedimiento correspondiente ni contar con el acompañamiento de guías autorizados. El parque mantiene un control de visitantes a través de los manifiestos que presentan las agencias de turismo, lo que permite identificar a los excursionistas. No obstante, quienes ingresan de manera particular solo adquieren el boleto de entrada, lo que dificulta la trazabilidad y el control.

Por ello, desde el lunes 9 de febrero se estableció que el ingreso a la Laguna 69 y al nevado Pisco se realizará exclusivamente mediante agencias de turismo autorizadas por el Sernanp. Estas agencias deberán contar con contrato vigente con la administración del parque y serán responsables de la gestión y compra de boletos digitales a través de la plataforma oficial del Sernanp.

