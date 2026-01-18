HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más calor y lluvias por las noches: Senamhi anuncia aumentos de temperatura de hasta 32° en Lima Metropolitana y otras regiones

Durante este periodo, se espera cielos despejados durante el día, pero también posibilidades de lluvias y ráfagas de viento en la tarde y noche en diversas regiones del litoral, según previsión del Senamhi.

Senamhi es un organismo público peruano que genera y provee información meteorológica, hidrológica y climática.
Senamhi es un organismo público peruano que genera y provee información meteorológica, hidrológica y climática. | Foto: El Peruano/Senamhi/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que, entre el 19 y el 25 de enero, se presentará un escenario de calor más intenso durante el día en Lima Metropolitana y en diversas regiones de la costa peruana, con temperaturas que podrían llegar hasta los 32 °C, además de cambios en el comportamiento del clima durante la noche.

De acuerdo con el organismo técnico, este periodo estará marcado por cielos despejados en horas centrales del día, incremento de la sensación térmica y la probabilidad de nubosidad, lluvias dispersas y ráfagas de viento hacia la tarde, noche y madrugada, tanto en la capital como en departamentos del norte, centro y sur del litoral.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

lr.pe

Aumento de temperaturas en Lima del 19 al 25 de enero: zonas más afectadas y valores previstos

En Lima Metropolitana, Senamhi prevé que las temperaturas máximas durante el día se incrementen, especialmente en los distritos alejados del litoral. En Lima oeste y Lima centro, los valores oscilarán entre los 27 °C y 30 °C.

En tanto, en Lima este y Lima norte se esperan los registros más elevados del periodo, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 °C. Estas condiciones estarán asociadas a la disminución de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá una mayor disipación de la nubosidad y un aumento de la radiación solar.

PUEDES VER: Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

lr.pe

Pronóstico en la costa peruana: regiones con lluvias nocturnas, ráfagas de viento y máximas elevadas

El incremento de temperaturas también se sentirá en otras regiones de la costa. En Piura y Tumbes, las máximas se ubicarán entre los 32 °C y 37 °C, mientras que en Lambayeque e Ica se esperan valores que fluctúen entre los 30 °C y 36 °C.

En La Libertad, las temperaturas alcanzarán entre 28 °C y 31 °C, y en las regiones de Lima y Áncash se prevén registros de entre 28 °C y 32 °C. Por su parte, la costa sur presentará temperaturas que oscilarán entre los 25 °C y 30 °C.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tragedia anunciada: más de 3 millones de peruanos en riesgo por inundaciones y huaicos en temporada de lluvias

Tragedia anunciada: más de 3 millones de peruanos en riesgo por inundaciones y huaicos en temporada de lluvias

LEER MÁS
Estas son las regiones con mayor riesgo de cáncer de piel por radiación UV extrema en Perú, según el Senamhi

Estas son las regiones con mayor riesgo de cáncer de piel por radiación UV extrema en Perú, según el Senamhi

LEER MÁS
Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS
Trágico hallazgo cerca a playa La Herradura: encuentran sin vida a hombre de 30 años durante rescate en zona restringida de Chorrillos

Trágico hallazgo cerca a playa La Herradura: encuentran sin vida a hombre de 30 años durante rescate en zona restringida de Chorrillos

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Sociedad

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025