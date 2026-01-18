Más calor y lluvias por las noches: Senamhi anuncia aumentos de temperatura de hasta 32° en Lima Metropolitana y otras regiones

Senamhi es un organismo público peruano que genera y provee información meteorológica, hidrológica y climática. | Foto: El Peruano/Senamhi/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que, entre el 19 y el 25 de enero, se presentará un escenario de calor más intenso durante el día en Lima Metropolitana y en diversas regiones de la costa peruana, con temperaturas que podrían llegar hasta los 32 °C, además de cambios en el comportamiento del clima durante la noche.

De acuerdo con el organismo técnico, este periodo estará marcado por cielos despejados en horas centrales del día, incremento de la sensación térmica y la probabilidad de nubosidad, lluvias dispersas y ráfagas de viento hacia la tarde, noche y madrugada, tanto en la capital como en departamentos del norte, centro y sur del litoral.

Aumento de temperaturas en Lima del 19 al 25 de enero: zonas más afectadas y valores previstos

En Lima Metropolitana, Senamhi prevé que las temperaturas máximas durante el día se incrementen, especialmente en los distritos alejados del litoral. En Lima oeste y Lima centro, los valores oscilarán entre los 27 °C y 30 °C.

En tanto, en Lima este y Lima norte se esperan los registros más elevados del periodo, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 °C. Estas condiciones estarán asociadas a la disminución de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá una mayor disipación de la nubosidad y un aumento de la radiación solar.

Pronóstico en la costa peruana: regiones con lluvias nocturnas, ráfagas de viento y máximas elevadas

El incremento de temperaturas también se sentirá en otras regiones de la costa. En Piura y Tumbes, las máximas se ubicarán entre los 32 °C y 37 °C, mientras que en Lambayeque e Ica se esperan valores que fluctúen entre los 30 °C y 36 °C.

En La Libertad, las temperaturas alcanzarán entre 28 °C y 31 °C, y en las regiones de Lima y Áncash se prevén registros de entre 28 °C y 32 °C. Por su parte, la costa sur presentará temperaturas que oscilarán entre los 25 °C y 30 °C.

