Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Olla común en VMT cocina a leña ante incremento del precio de gas y productos en mercados: “No nos alcanza”

Una de las representantes del comedor popular señaló que el encarecimiento del combustible a 85 soles complica mantener la entrega diaria de raciones para los vecinos de la zona.

El uso continuo del carbón está afectando la salud de las madres del comedor en VMT.
El uso continuo del carbón está afectando la salud de las madres del comedor en VMT. | Foto: composición LR/ ATV Noticias

El desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) no solo golpea al sector transporte, también a los hogares que dependen de este recurso para cocinar. Las madres encargadas del comedor popular Fe y Esperanza en Villa María del Triunfo (VMT) optaron por recurrir al uso de leña para poder preparar los alimentos ante el fuerte incremento del balón de gas.

Según informó una de las dirigentes de la olla común, antes de la crisis energética, el tanque del hidrocarburo costaba 46 soles, pero en la actualidad ha llegado hasta S/85. Es por ello que todas las participantes del programa social del distrito se reunieron para hacer un cacerolazo y exigir que el gobierno escuche su voz de protesta.

PUEDES VER: Comedores populares y ollas comunes en riesgo ante crisis del GNV: ''Está demasiado caro, ya no alcanza''

lr.pe

La señora Maricruz, presidenta del espacio comunitario, explicó a ATV Noticias que muchas ollas comunes han tenido que buscar alternativas para cumplir con el reparto de raciones de comida y desayunos dirigido a vecinos del sector.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Nosotras proveemos de comida a 40 familias. Estamos hirviendo el agua en ollas que están sobre carbón y leña. Solo hemos podido hacer leche con avena con lo poco que se ha recolectado a través de polladas”, manifestó la mujer en un primer momento.

No obstante, aseveró que tienen otro problema como es el costo de los productos en los mercados y el transporte para llevarlos al comedor. “Los mototaxis antes nos cobraban 3 soles, ahora han duplicado el precio a S/6. No nos alcanza. No podemos solventar ese gasto y tenemos que hacer actividades para reunir recursos”.

PUEDES VER: Midis: Comedores populares realizarán compras directas de sus alimentos

lr.pe

Uso de carbón para cocinar afecta su salud

Asimismo, la utilización constante de madera para cocinar empieza a generar consecuencias en el bienestar físico, ya que el humo afecta vías respiratorias, relató la representante del comedor.

Precio del GLP se dispara en Lima y Callao y el cilindro bordea los S/100

Este escenario provoca incrementos marcados en puntos de venta. Diversos establecimientos colocan el balón de gas de 10 kilogramos cerca de S/100, cifra que supera ampliamente los montos reportados por sistemas oficiales de referencia.

Milagros Tamayo, responsable comercial vinculada a Solgas en La Victoria, comentó a La República que la provisión vigente resulta reducida y prioriza al público directo. Conforme precisó, centros de reparto apenas reciben alrededor del 40% del volumen acostumbrado.

