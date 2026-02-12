HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Todo sobre la posible censura de José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

El proyecto también incluyó ciclovías y áreas verdes, promoviendo la movilidad inclusiva y mejorando la calidad del espacio público en esta importante conexión de Lima Sur.

La intervención, que abarcó 1.79 kilómetros y tuvo una inversión de S/2.2 millones, incluye nuevos pavimentos, señalización y mejoras en seguridad vial.
La intervención, que abarcó 1.79 kilómetros y tuvo una inversión de S/2.2 millones, incluye nuevos pavimentos, señalización y mejoras en seguridad vial. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) culminó la renovación integral de la avenida Alipio Ponce, una vía estratégica que articula los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. La intervención busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en Lima Sur, beneficiando a más de un millón de vecinos que transitan diariamente por esta zona.

La obra fue entregada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó que la rehabilitación permite recuperar espacios públicos y ordenar el tránsito en un eje clave de la ciudad. El proyecto apunta a fortalecer la conectividad y optimizar los desplazamientos en este corredor urbano.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

lr.pe

Municipalidad de Lima invirtió S/2.2 millones en la renovación de la avenida Alipio Ponce

La intervención comprendió la rehabilitación de 1.79 kilómetros de vía, en el tramo que se extiende desde la avenida Guardia Civil hasta el Óvalo Eucaliptos. Para su ejecución se destinó una inversión de S/2.2 millones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los trabajos incluyeron el fresado del pavimento existente y la colocación de nueva carpeta asfáltica en más de 24.600 metros cuadrados. Asimismo, se realizaron labores de parchado profundo en sectores críticos, nivelación de buzones y la instalación de reductores de velocidad para reforzar la seguridad vial.

La obra también contempló la implementación de nueva señalización horizontal y vertical, permitiendo una circulación más ordenada tanto para conductores como para peatones en esta importante conexión de Lima Sur.

Remodelación de la avenida Alipio Ponce por parte de la Municipalidad de Lima. Foto: Andina

Remodelación de la avenida Alipio Ponce por parte de la Municipalidad de Lima. Foto: Andina

PUEDES VER: Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

lr.pe

Obra incluye ciclovía, nuevas áreas verdes y señalización vial

Además de la mejora del pavimento, el proyecto incorporó trabajos complementarios orientados a una movilidad más inclusiva. Se habilitó una ciclovía a lo largo del tramo intervenido, promoviendo el uso de medios de transporte alternativos.

Las acciones incluyeron la reparación de veredas, sardineles y bermas, así como el pintado de paraderos para ordenar el embarque y desembarque de pasajeros. Estas intervenciones buscan facilitar el tránsito peatonal y reforzar la seguridad en la zona.

Como parte del componente urbano, se implementaron nuevas áreas verdes, con plantación de especies ornamentales y arborización en la berma central. Con ello, la avenida Alipio Ponce incorpora un eje ecológico que mejora el entorno y la calidad del espacio público en beneficio de los vecinos de Chorrillos y San Juan de Miraflores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

LEER MÁS
Construyen puente sin accesos y obra queda abandonada con perjuicio de más de S/ 1,1 millones en Huánuco

Construyen puente sin accesos y obra queda abandonada con perjuicio de más de S/ 1,1 millones en Huánuco

LEER MÁS
Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

LEER MÁS
Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Sociedad

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

José Jerí y una audiencia privada con el Papa León XIV: ¿cuándo viajará a Roma?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025