Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

La intervención, que abarcó 1.79 kilómetros y tuvo una inversión de S/2.2 millones, incluye nuevos pavimentos, señalización y mejoras en seguridad vial. | Foto: Andina

La intervención, que abarcó 1.79 kilómetros y tuvo una inversión de S/2.2 millones, incluye nuevos pavimentos, señalización y mejoras en seguridad vial. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) culminó la renovación integral de la avenida Alipio Ponce, una vía estratégica que articula los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. La intervención busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en Lima Sur, beneficiando a más de un millón de vecinos que transitan diariamente por esta zona.

La obra fue entregada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó que la rehabilitación permite recuperar espacios públicos y ordenar el tránsito en un eje clave de la ciudad. El proyecto apunta a fortalecer la conectividad y optimizar los desplazamientos en este corredor urbano.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Municipalidad de Lima invirtió S/2.2 millones en la renovación de la avenida Alipio Ponce

La intervención comprendió la rehabilitación de 1.79 kilómetros de vía, en el tramo que se extiende desde la avenida Guardia Civil hasta el Óvalo Eucaliptos. Para su ejecución se destinó una inversión de S/2.2 millones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los trabajos incluyeron el fresado del pavimento existente y la colocación de nueva carpeta asfáltica en más de 24.600 metros cuadrados. Asimismo, se realizaron labores de parchado profundo en sectores críticos, nivelación de buzones y la instalación de reductores de velocidad para reforzar la seguridad vial.

La obra también contempló la implementación de nueva señalización horizontal y vertical, permitiendo una circulación más ordenada tanto para conductores como para peatones en esta importante conexión de Lima Sur.

Remodelación de la avenida Alipio Ponce por parte de la Municipalidad de Lima. Foto: Andina

Obra incluye ciclovía, nuevas áreas verdes y señalización vial

Además de la mejora del pavimento, el proyecto incorporó trabajos complementarios orientados a una movilidad más inclusiva. Se habilitó una ciclovía a lo largo del tramo intervenido, promoviendo el uso de medios de transporte alternativos.

Las acciones incluyeron la reparación de veredas, sardineles y bermas, así como el pintado de paraderos para ordenar el embarque y desembarque de pasajeros. Estas intervenciones buscan facilitar el tránsito peatonal y reforzar la seguridad en la zona.

Como parte del componente urbano, se implementaron nuevas áreas verdes, con plantación de especies ornamentales y arborización en la berma central. Con ello, la avenida Alipio Ponce incorpora un eje ecológico que mejora el entorno y la calidad del espacio público en beneficio de los vecinos de Chorrillos y San Juan de Miraflores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.