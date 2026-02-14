HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Senamhi alerta radiación UV “extremadamente alta” en Lima: estas playas estarán más expuestas este 15 de febrero

Los balnearios del centro de Lima, como La Punta y la Costa Verde, registrarán un índice UV de 11, considerado extremadamente alto y con potencial de causar daños en la piel sin la protección adecuada.

Alerta por niveles extremadamente altos de radiación UV en Lima
Alerta por niveles extremadamente altos de radiación UV en Lima | Grecia Infante / La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por niveles elevados de radiación ultravioleta (UV) en las playas de Lima. Según el pronóstico, este sábado 14 y domingo 15 de febrero los valores podrían alcanzar la categoría de extremadamente alto, lo que representa un riesgo para la salud.

La entidad precisó que los niveles del índice UV variarán según la ubicación geográfica de cada zona costera, por lo que aconsejó tomar precauciones, sobre todo ante la mayor afluencia de público por la temporada de verano y las celebraciones por San Valentín.

lr.pe

¿Qué playas de Lima tendrán radiación UV muy alta este fin de semana?

En las playas del norte de Lima se proyecta un índice UV de 10, considerado muy alto, durante ambos días en balnearios como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla. Para el sábado, la temperatura oscilará entre 20 °C y 25 °C, mientras que el domingo podría llegar a 26 °C.

lr.pe

En el litoral del centro de Lima y el Callao, el índice UV alcanzaría 11, nivel extremadamente alto, en zonas como La Punta, la Costa Verde, Agua Dulce y La Chira. En estos sectores se prevé una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 26 °C durante el fin de semana.

Playas de Lima registran niveles extremos de radiación ultravioleta. Foto: Senamhi.

Playas de Lima registran niveles extremos de radiación ultravioleta. Foto: Senamhi.

En las playas del sur, varias de ellas con alta concurrencia, se calcula que el sábado el índice UV llegue a 10 y el domingo aumente a 11, considerado extremadamente alto. Las zonas más expuestas serán Mamacona, Pachacámac, Pulpos, El Silencio, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo. La temperatura mínima será 19 °C y la máxima 24 °C el sábado, mientras que el domingo podría alcanzar 25 °C.

lr.pe

Distritos de Lima registraron radiación extrema

Según el último reporte del Senamhi, correspondiente al viernes 13 de febrero, el distrito con mayor radiación fue Carabayllo, donde la estación registró un índice ultravioleta extremadamente alto de 14, el más elevado de la ciudad.

También se reportaron niveles muy altos en las estaciones de calidad del aire de Ate, con un índice de 10, y en Villa María del Triunfo y San Martín de Porres, con valores de 9. Estos registros se tomaron entre el mediodía y las 2:00 p. m.

De acuerdo con la clasificación del índice de radiación ultravioleta, los niveles entre 8 y 10 se consideran muy altos, mientras que los valores desde 11 corresponden a niveles extremadamente altos, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel y los ojos si no se adoptan medidas de protección.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó reducir la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV, ropa que cubra la piel y aplicar protector solar de forma frecuente. También pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

