HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Renovación Popular retrocede, José Jerí ataca y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Senamhi emite alerta naranja por lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 12 regiones del Perú

Precipitaciones afectarán departamentos de la selva como Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, entre otros.

Lluvias afectarán regiones de la selva peruana
Lluvias afectarán regiones de la selva peruana | La República | Renato Pajuelo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para 12 regiones del país ante la previsible ocurrencia de lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en la selva desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

lr.pe

¿Qué departamentos se verán afectados?

La alerta está dirigida hacia Amazonas (provincias de Bagua, Bongará, Condorcanqui, Utcubamba), Ayacucho (Huanta, La Mar), Cajamarca (Cutervo, Jaén, San Ignacio), Cusco (Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Huánuco, Puerto Inca) y Junín (Chanchamayo, Satipo).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, a Loreto (Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Datem del Marañón), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín, Tocache) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

Para el 11 febrero se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 40 mm/día en la selva norte, mientras que en la selva sur se estiman valores próximos a los 60 mm/día.

Regiones que se verán afectadas por lluvias en la selva peruana. Foto: Senamhi

Regiones que se verán afectadas por lluvias en la selva peruana. Foto: Senamhi

PUEDES VER: Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

lr.pe

Lima también registrará lluvias

El Senamhi también informó que la costa peruana registrará lluvias del 11 al 15 de febrero, con intervalos de brillo solar, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este fenómeno afectará a las regiones costeras, desde Tumbes hasta Tacna, incluyendo a Lima.

En la costa norte, que comprende a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Áncash, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

En tanto, en la costa central (Lima y Callao, Áncash e Ica) y costa sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), las lluvias serán de menor intensidad y de carácter intermitente y disperso, principalmente durante el atardecer, la noche y madrugada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

LEER MÁS
Descargas eléctricas, lluvias intensas y fuertes vientos golpearán varias regiones del Perú en las próximas horas: Senamhi emite alerta

Descargas eléctricas, lluvias intensas y fuertes vientos golpearán varias regiones del Perú en las próximas horas: Senamhi emite alerta

LEER MÁS
Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

LEER MÁS
Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jefe del Parlamento chavista descarta elecciones en Venezuela bajo la excusa de la falta de "una economía de mercado libre"

Un metro de tierra para José Santos Chocano, por Eduardo González Viaña

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Sociedad

Tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Cortes de luz en Arequipa: conoce horarios y distritos afectados hasta el 13 de febrero, según Seal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025