Lluvias afectarán regiones de la selva peruana | La República | Renato Pajuelo

Lluvias afectarán regiones de la selva peruana | La República | Renato Pajuelo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para 12 regiones del país ante la previsible ocurrencia de lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en la selva desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

¿Qué departamentos se verán afectados?

La alerta está dirigida hacia Amazonas (provincias de Bagua, Bongará, Condorcanqui, Utcubamba), Ayacucho (Huanta, La Mar), Cajamarca (Cutervo, Jaén, San Ignacio), Cusco (Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Huánuco, Puerto Inca) y Junín (Chanchamayo, Satipo).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, a Loreto (Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Datem del Marañón), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín, Tocache) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

Para el 11 febrero se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 40 mm/día en la selva norte, mientras que en la selva sur se estiman valores próximos a los 60 mm/día.

Regiones que se verán afectadas por lluvias en la selva peruana. Foto: Senamhi

PUEDES VER: Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

Lima también registrará lluvias

El Senamhi también informó que la costa peruana registrará lluvias del 11 al 15 de febrero, con intervalos de brillo solar, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este fenómeno afectará a las regiones costeras, desde Tumbes hasta Tacna, incluyendo a Lima.

En la costa norte, que comprende a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Áncash, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

En tanto, en la costa central (Lima y Callao, Áncash e Ica) y costa sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), las lluvias serán de menor intensidad y de carácter intermitente y disperso, principalmente durante el atardecer, la noche y madrugada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.