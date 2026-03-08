Marisel Linares revela que conoce a Adrián Villar desde que era un niño y que lo trató como a un hijo. Foto: Composición LR/América TV.

Marisel Linares se pronunció por primera vez sobre su hijastro, Adrián Villar, quien atropelló con la camioneta de la exconductora de Willax a la deportista Lizeth Marzano, provocándole la muerte. Por este caso, se le dictó nueve meses de prisión preventiva al joven de 21 años.

La periodista brindó su testimonio por escrito ante la fiscalía por el delito de encubrimiento personal. En el documento reveló fotografías exclusivas junto a él, explicó por qué le regaló el vehículo implicado en la muerte de la joven y describió el fuerte vínculo que mantiene con Adrián Villar. “Es un hijo para mí”, escribió Marisel Linares en el oficio que fue publicado por el dominical ‘Domingo al día’.

Marisel Linares explica el vínculo que tiene con Adrián Villar

Marisel Linares presentó un documento ante la fiscalía en el que detalla el vínculo que la une a Adrián Villar, a quien aseguró conocer desde hace muchos años. En su descargo, explicó que su relación sentimental con Rubén Villar comenzó el 6 de mayo de 2012 y que desde ese entonces sabía que él tenía un hijo fruto de su anterior relación con Marcela Chirinos.

“Adrián Alonso Villar Chirinos, su padre Rubén Enrique Villar Froletz y yo, hemos compartido momentos juntos desde su niñez, desde que lo conocí, desde el año 2012, y ese compartir juntos se ha mantenido hasta la actualidad”, escribió la comunicadora.

Además, compartió imágenes inéditas donde aparece junto a él desde que era un niño e incluso en el día de su graduación. “Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo”, señaló la periodista en el oficio enviado a la fiscalía, el cual tiene su firma.

Sin embargo, para Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano, Marisel Linares intenta mostrar este vínculo cercano con el acusado con el fin de eximirle de culpa. “Yo lo que creo que va a hacer es tratar de acreditar que tiene un vínculo cercano con Adrián Villar para poderse acogerse a la figura del artículo 400 del código penal, que la eximiría de responsabilidad”, compartió el jurista a ‘Domingo al día’.

Marisel Linares confiesa por qué le regaló su camioneta a Adrián Villar, con la que falleció Lizeth Marzano

En su mismo testimonio, Marisel Linares también confesó la razón por la que le regaló su camioneta a Adrián Villar, vehículo con el que se produjo el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Según el documento, la periodista quiso apoyar a su hijastro con su transporte cuando este ingresó a la universidad.

“Cuando Adrián ingresó a la universidad, yo me alegré muchísimo, durante esos años siempre se me venía a la mente apoyarlo para su transporte, y entendí que la manera en la que podía hacerlo era dándole el auto que tenía, así nace el hecho de podérselo regalar”, escribió.

Por esa razón, y según su declaración, en septiembre de 2025 decidió traspasar legalmente el vehículo a su hijastro. La donación a nivel notarial se habría realizado el 18 de septiembre, como intentó probar con un documento. Sin embargo, el propio dueño de la notaría donde supuestamente se realizó el trámite, aclaró que ese oficio era falso.

Este hecho también podría derivar en una investigación contra la periodista por parte de la fiscalía. De acuerdo con el abogado Julio Mendoza, solicitarán que se indague este aspecto del caso, tal como lo declaró a ‘Domingo al día’.